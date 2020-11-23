يشير الرسم البياني الأسبوعي أن عملة ريبل ستخترق 0.75 دولار

ارتفع سعر عملة ريبل بما يزيد عن 40% وكسر المقاومة عند 0.45 دولار. يشير الرسم البياني الأسبوعي لسعر XRP إلى احتمالية كبيرة لتحقيق المزيد من المكاسب نحو 0.6 و 0.75 دولار. بدأ سعر Ripple في ارتفاع قوي بعد أن اخترق منطقة المقاومة 0.3000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. حتى أن السعر تجاوز المقاومة 0.4 دولار واستقر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 أسبوع.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الحاسم مع وجود مقاومة بالقرب من 0.295 دولار على الرسم البياني الأسبوعي لزوج XRP / USD. لا يزال الزوج مرتفعًا ويمكن للمضاربين على الصعود اختبار 0.6 دولار أو حتى 0.75 دولار.

ارتفاع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 40%

في الأيام القليلة الماضية ، كانت هناك زيادة حادة في سعر الريبل XRP فوق منطقة المقاومة 0.3 دولار. اكتسب السعر وتيرته بعد أن كان هناك إغلاق مناسب أعلى من 0.3 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 أسبوع.

الأهم من ذلك ، كان هناك اختراق فوق خط اتجاه هبوطي حاسم مع وجود مقاومة بالقرب من 0.295 دولار على الرسم البياني الأسبوعي لزوج XRP / USD. لقد فتح الباب أمام زيادة حادة فوق 0.32 دولار و 0.35 دولار. ارتفع السعر حتى فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للانخفاض الرئيسي من 0.5081 دولار أمريكي إلى قاع تأرجح 0.1131 دولار أمريكي.

استقر سعر الريبل فوق مستوى المقاومة 0.4 دولار أمريكي وارتفع نحو 0.5 دولار أمريكي. يتداول السعر الآن فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% من الانخفاض الرئيسي من 0.5081 دولار أمريكي إلى أدنى مستوى تأرجح عند 0.1131 دولار أمريكي.

الشمعة الأسبوعية الحالية تبدو إيجابية ويبدو أن هناك فرصًا لمزيد من الارتفاع فوق 0.5 دولار أمريكي و 0.5080 دولار أمريكي. قد يكون الهدف التالي للمضاربين على الارتفاع هو المستوى 0.6 دولار. أي مكاسب أخرى قد تفتح الباب للارتفاع نحو المستوى 0.7500 دولار.

قد يكون مستوى الامتداد 1.618 فيبوناتشي للانخفاض الرئيسي من 0.5081 دولار أمريكي إلى أعلى مستوى تأرجح 0.1131 دولار أمريكي عند 0.7522 دولار أمريكي هو هدف المضاربين على الارتفاع في الأسابيع القادمة.

إذا فشلت عملة ريبل في تجاوز مستويات المقاومة 0.5 دولار و 0.5080 دولار ، فقد يكون هناك تصحيح هبوطي. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 0.4150 دولار.

يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من المستوى 0.3550 دولار ، والذي قد ينخفض السعر دونه نحو منطقة الاختراق 0.3 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 أسبوع.