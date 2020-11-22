كيو كوين تقترب من استعادة العمل عمن خلال إعادة فتح عمليات الإيداع والسحب

تام شمس - الأحد 22 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - في أحدث خطوة نحو التعافي الكامل بعد اختراق مدمر في سبتمبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة "كيو كوين" اليوم في منشور مدونة أنها "استعادت خدمات الإيداع والسحب لجميع التوكنات".

يأتي هذا الإعلان بعد إعادة فتح جزئي حدثت في أكتوبر حيث تمكّن المستخدمون من نقل عملاتهم بيتكوين وإيثريوم وتيثر خارج البورصة. وتفتح هذه الخطوة الأخيرة عمليات السحب والإيداع لجميع العملات والتوكنات، على الرغم من أن بعض التوكنات قد يكون لها حدود سحب بسبب ما تُطلق عليه البورصة "الإجراءات القضائية الجارية".

تعتبر إعادة الافتتاح خطوةً واعدة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الاختراق المدمر في ٢٦ سبتمبر. حيث قالت البورصة في البداية إن الخسائر بلغت ١٥٠ مليون دولار، لكن عملاقة تحليلات العملات المشفرة، تشيناليسيس، قدرت الرقم بما يقرب من ٢٧٥ مليون دولار.

حشد الاختراق استجابة هائلة عبر عالم العملات المشفرة، مع اختيار العديد من المشاريع لتجميد التوكنات الخاصة بها، أو استردادها من المخترقين، أو حتى بدء عمليات الانقسام الكلي لمساعدة البورصة على استعادة أموال المستخدمين.

بحلول الأول من أكتوبر، زعمت البورصة أنها حددت المهاجم المشتبه به، بالإضافة إلى استرداد ما يزيد عن ٢٠٠ مليون دولار من الأموال المسروقة.

ولكن نظرًا لأن البورصة تتطلع إلى وضع الاختراق وتداعياته في الماضي، فليس كل شيء يبدو مشرقًا لمستقبل كيو كوين.

فحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تنتظر كيو كوين المزيد من المشاكل حيث تواجه البورصة مشكلة قانونية على جبهتين: في سنغافورة، حيث تواجه قفل نطاق الويب، وكذلك في الولايات المتحدة، حيث يتعين عليها صد دعوى قضائية جماعية.