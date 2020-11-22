نضائح مهمة تساعدك على تخزين البيتكوين بأمان

كيفية تخزين البيتكوين بأمان

في الحقيقة، لا يتم تخزين البيتكوين في أي مكان. باعتبارها كيانًا رقميًا بحتًا، فهي ليست كالعملات الفيزيائية التي يمكن الاحتفاظ بها في خزائن مصرفية أو حشوها تحت فرشات. بل هي عملة مشفرة يمكن الوصول إليها فقط من خلال عناوين محفظة البيتكوين، والتي تتطلب مجموعة من المفاتيح الرقمية للدخول. لذا ، فإن السؤال حول كيفية تخزين البيتكوين بأمان تعتمد على أمان هذه المفاتيح.

يتوفر عنوان كل محفظة للبيتكوين على مفتاحين: مفتاح عام ومفتاح خاص. يتم اشتقاق عناوين محافظ البيتكوين من المفاتيح العامة، ولا تشكل مشاركة هذه العناوين أي خطر على رصيدك من البيتكوين. يمكنك التفكير في الأمر مثل مشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع شخص ما: يمكنه مراسلتك عبر البريد الإلكتروني ولكن لا يمكنه الدخول إلى بريدك الوارد لقراءة رسائلك. وبالمثل، لا يمكن لأحد أن يفتح محفظة البيتكوين ويأخذ منها بمفتاح عمومي. هذا المفتاح يمكن استخدامه فقط لإرسال البيتكوين. لذلك ، فمن الآمن مشاركته.

المفتاح الخاص هو ما يسمح للمستخدمين بأخذ البيتكوين من محفظة أو إرسالها إلى محفظة أخرى، وهذا هو ما يجب حمايته للحفاظ على رصيدك من البيتكوين في أمان. يعتبر الشخص الذي يحمل المفتاح الخاص “مالك” البتكوين المخزن في المحفظة التي تحمل ذلك العنوان، على الرغم من أنه من الناحية التقنية يمكن أن تكون لديك مفاتيح محفظة شخص آخر دون امتلاك البتكوين المتواجد بها. هناك عدة طرق يعتمد عليها المستخدمون لحماية مفاتيحهم الخاصة.

للاحتفاظ بمفتاح خاص، من الممكن تشفير محافظ البيتكوين بكلمة مرور خاصة، ولكن هذا هو عمومًا المستوى الأساسي من الأمان والذي يمكن اختراقه من قبل مخترقي الكمبيوتر أو الفيروسات. يختار آخرون الاحتفاظ بإمكانية الوصول بلا اتصال تمامًا. في هذه الحالة، يحتفظون بمفاتيح خاصة في قواعد بيانات منفصلة بحيث تظل آمنة من التهديدات على الإنترنت.

كنهج آخر للحماية، يستخدم العديد من المستخدمين عناوين محافظ متعددة التوقيعات، والتي تسمح لعدة أطراف بحمل مفتاح جزء من العنوان أو مفتاح واحد من بين عدة مفاتيح ترتبط بعنوان واحد. عندما يرغب أحد المستخدمين في الوصول إلى البيتكوين، يجب على أصحاب الحسابات لأخرى الموافقة أيضًا. يمكن تخصيص عدد التوقيعات اللازمة ويمكن للمستخدمين إعدادها بحيث يتم تفعيل التحقق المتعدد من طرف الأجهزة الفردية التي يتم التحكم فيها بشكل منفصل.

من بين مجموعة الخيارات المتاحة لتأمين مفاتيح خاصة بمحفظة بيتكوين، لكل منها مزايا ومساوئ محددة يجب على المستخدمين موازنة أبعادها. المهم هو التأكد من أن رصيدك محمي بطريقة تمنحك إمكانية الوصول إليه كلما احتجت ذلك مع إبقائه بعيدا عن متناول أي شخص آخر.

بعد ان تعرفت على كيفية الحفاظ على البيتكوين الخاص بك بأمان، هنا : أحسن محفظة تخزين البتكوين Bitcoin والعملات المشفرة التي يمكنها أن تخزن عملاتك المشفرة بامان.

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