الارتفاع الأسي "احتمال حقيقي" بعد ارتفاع سعر إيثريوم إلى ٥٤٧ دولارًا

تام شمس - الأحد 22 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - تجاوز سعر إيثريوم (ETH) ٥٤٧ دولارًا. وبعد الارتفاع، يحدد المتداولون عدة مستويات مقاومة رئيسية على المدى القريب.

على المدى القصير، يتوقع المتداولون عمومًا أن تكون ٦٠٠ دولار هي منطقة المقاومة الرئيسية لإيثريوم حيث إنها تمثل بداية اتجاه هبوطي يبدأ في مايو ٢٠١٨. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون ٦٠٠ دولار بمثابة مجال اهتمام للبائعين.

ولكن يعتقد المتداولون أيضًا أنه إذا تجاوزت إيثريوم ٦٠٠ دولار، فمن المحتمل أن تدخل نطاق ٧٠٠ دولار إلى ٩٠٠ دولار. وفوقها، توجد مقاومة قليلة حتى أعلى مستوى قياسي جديد.

المخطط الأسبوعي لسعر إيثريوم. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

لا تزال التوقعات إيجابية حول إيثريوم

شهدت شبكة إيثريوم ظهور العديد من المحفزات في الأشهر الأخيرة.

أولًا، تتقدم ترقية شبكة إيثريوم ٢.٠، حيث يستمر عدد كبير من عملات إيثريوم في التدفق إلى عنوان عقد الإيداع.

تعتبر إيثريوم ٢.٠ ترقية مهمة لنقل إيثريوم من خوارزمية إجماع إثبات العمل (PoW) إلى خوارزمية إثبات الحصة (PoS). وبشكل أساسي، فإنها تزيل القائمين بالتعدين من الشبكة لتحسين تسوية المعاملات.

ثانيًا، تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن الحيتان تواصل تجميع إيثريوم. يتزامن هذا الاتجاه مع انخفاض احتياطيات تبادل إيثريوم، لا سيما مع قيام المزيد من حاملي الأصول بإيداع الأصول الرقمية في عقد إيداع إيثريوم ٢. كتب الباحثون في سانتيمنت عندما خرجت إيثريوم من ٥٠٠ دولار في البداية:

"متبعًا خطى زوج بيتكوين مقابل الدولار، وصل زوج إيثريوم مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له خلال ٢٩ شهرًا عند ٥٠٩ دولارات. كان ٢١ يونيو ٢٠١٨ آخر مرة كان فيها السعر مرتفعًا للأصل الرقممي الذي يحتل االمرتبة الثانية في السوق. ارتفاع حاملي إيثريوم العشرة الأوائل، جنبًا إلى جنب مع المعروض من العملات في البورصات، قد عزز هذا الارتفاع."

المحفزات الأساسية القوية لإيثريوم والهيكل الفني المناسب لإيثريوم جعلت المتداولين متفائلين بشأن اتجاه السعر على المدى القريب لإيثريوم.

قال مايكل فان دي بوب، المتداول بدوام كامل في بورصة أمستردام، إن الارتفاع إلى ٦٠٠ دولار أمر محتمل. ولكن فوق ذلك، قال المتداول إن الطريق نحو ٩٠٠ دولار إلى ١٠٠٠ دولار مفتوح.

دورة أسعار إيثريوم المحتملة مع مستويات المقاومة. المصدر: تريدينغ فيو، مايكل فان دي بوب

كذلك قال متداول باسم مستعار يُعرف باسم "Rookie" إن إيثريوم ستصل إلى ٧٠٠ دولار بحلول نهاية العام على الأرجح. شهدت إيثريوم اتجاهًا صعوديًا مكافئًا منذ يوليو ٢٠٢٠، مما يزيد من احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار حتى عام ٢٠٢١.

هل ستتبع إيثريوم سعر بيتكوين؟

خلال مسيرة ٢٠١٧، عندما اقتربت عملة بيتكوين من ٢٠٠٠٠ دولار عبر البورصات الرئيسية، كانت العملات البديلة راكدة نسبيًا. شهدت إيثريوم والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى حركات أسعار متفجرة في يناير ٢٠١٨، بعد أن بلغت بيتكوين ذروتها.

وسوف يتماشى التقاط الزخم المتجدد لإيثريوم في عام ٢٠٢١ مع الاتجاه الذي شهدته في دورة عام ٢٠١٧ بعد التنصيف. وعلى الرغم من قلة البيانات التاريخية التي تشير إلى أن عملة إيثريوم والعملات البديلة ستتبع نفس الاتجاه الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات، إلا أن رواية ارتفاع العملات الرقمية في يناير ٢٠٢١ لا تزال قوية.

ولكي تشهد إيثريوم اتجاهًا صعوديًا مطولًا، فإنه يحتاج أولًا إلى استعادة مستوى المقاومة ٦٠٠ دولار حيث يرى العديد من المحللين أن هذا المستوى هو أكبر تهديد على المدى القريب.