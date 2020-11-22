صندوق تحوط العملات المشفرة "بانتيرا كابيتال" يتقدم بطلب لجمع مبلغ ضخم قدره ١٣٤ مليون دولار

تام شمس - الأحد 22 نوفمبر 2020 12:50 صباحاً - في طلب مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أمس، أعلنت بانتيرا كابيتال العملاقة لصناديق تحوط بيتكوين عن عرض أسهم يصل إلى ١٣٤ مليون دولار - من بين أكبر جهود جمع الأموال لرأس المال في تاريخ الشركة لمدة سبع سنوات.

تشكل بانتيرا في عام ٢٠١٣ كأول صندوق بيتكوين على الإطلاق في الولايات المتحدة، وقد جمع في البداية مبلغ ١٣ مليون دولار والذي يعتبر قليلًا نسبيًا، وبعد ذلك ٢٥ مليون دولار، وفقًا لتقرير من كوينتيليغراف.

لكن في عام ٢٠١٨، وجه الصندوق جهوده نحو زيادة أكبر من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل صندوق استثمار ثالث، يُطلق عليه اسم فتشر فند III. اجتذب هذا الصندوق الجديد ١٦٤ مليون دولار في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠، مع إنهاء الجزء الأكبر من تدفقات رأس المال لعام ٢٠١٩ المروع للعملات المشفرة.

الآن، بينما يبدو أن العملة المشفرة تستعد لدخول سوق صاعدة أخرى، يشير ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن بانتيرا لديها خطط كبيرة في المستقبل.

على الرغم من عدم وجود أي معلومات حول إذا ما كانت هذه الزيادة الجديدة ستؤدي إلى إنشاء صندوق جديد أو مجرد توسيع نطاق فنتشر فند III، فإن أحدث استثمارات بانتيرا وتعليقاتها التنفيذية قد تقدم تلميحات حول استراتيجيتها القادمة.

وفي مقابلة مع كوينتيليغراف، قال دان مورهيد الرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا إنه يعتقد أن نمو التمويل اللامركزي لديه القدرة على تجاوز صعود بيتكوين، وأن الشركة تركز رهاناتها الجديدة على القطاع المالي الناشئ. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن بانتيرا تراقب سوق مشتقات الأصول المشفرة الآخذة في التوسع، حسبما يتضح من الاستثمار الأخير في منصة المشتقات غلوب.