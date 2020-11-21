أحسن محفظة تخزين البتكوين Bitcoin والعملات المشفرة

يكون البيتكوين Bitcoin آمنا أو أي عملة رقمية مشفرة أو كوين أخرى آمنة فقط طالما أنها في محفظة مشفرة آمنة أنت من تتحكم فيها بالكامل. في هذه المقالة سنقدم لكم أحسن محافظ يمكنك استخدامها ل تخزين البتكوين و العملات الرقمية أو كوين الخاص بك بسهولة و بساطة و بشكل آمن.

أصبح أمان العملات الرقمية المشفرة و بيتكوين موضوعًا مهما في الوقت الحالي خصوصا في ظل الإخترافات التي تشهدها منصات التداول المركزية. الحفاظ و التخزين الأمن للبيتكوين أمر ضروري. من المعروف أن حافظات الأجهزة “Hardware wallets”هي الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين العملات الرقمية المشفرة، و محافظ البرامجيات “Software wallets” التي توفر مرونة أكبر لتخزين البيتكوين Bitcoin و البيتكوين كاش Bitcoin Cash ، و العملات المشفرة والحفاظ عليها آمنة.

محفظة Trezor الباردة

تمامًا مثل النقود الموجودة في محفظتك ، إذا قام شخص ما بسرقة عملاتك المشفرة ، فمن المحتمل أن تكون منن لا يعرف ما هي المحافظ الباردة او المحافظ على شكل أجهزة. بعد عمليات الاختراق والخسائر البارزة في مجال العملة المشفرة في الماضي ، من الحكمة الحفاظ على تركيز قوي على أمان عملتك المشفرة.

محفظة Trezor عبارة عن جهاز تقوم بتخزين عملات البيتكوين ز عملات مشفرة أخرى الخاصة بك عليه. يتم توصيله بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. يحتوي الجهاز على شاشة صغيرة يمكنك استخدامها لإدارة اتصالك الآمن. تباع محفظة Trezor الحالية مقابل 55 دولارًا و يصل سعرها الى أكثر من 500 دولار اعتمادًا على الطراز الذي تختاره . أرخص إصدار ، جهاز بلاستيكي أسود أو أبيض يسمى Trezor One ، هو جهاز آمن بشكل لا يصدق يتضمن مصادقة متعددة العوامل ويدعم أكثر من 1000 عملة رقمية.

فقط تأكد من أنك لن تفقد كلمة مرور محفظة Trezor أبدًا ، وإلا فقد تختفي عملة البيتكوين الخاصة بك إلى الأبد.

محفظة Coinbase

واحدة من أسهل المحافظ من حيث الاستخدام . إنها سهلة الاستخدام للغاية وتحتوي على تطبيقات محدودة لذا فهي مفيدة للمبتدئين. تقدم فقط بعض العملات الرقمية المشفرة المختارة على الرغم من أنه قد يتم ضبطها لتوسيع نطاقها قريباً. نظرًا لأن Coinbase هي منصة تبادل ، يمكنك فيها تداول العملات لبعضها البعض ، لكن الرسوم مرتفعة جدًا. يمكن تجنبها عن طريق استخدام Coinbase Pro .

التطبيق شائع جدًا ، لديه أكثر من 5 ملايين عملية تحميل على Android. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة حيث تتوفر بعض الميزات فقط هناك. الشيء الوحيد الذي يجعلها تبرز هو أن تركز على تأمين الأموال وهو أمر مهم في ضوء الاختراقات الأخيرة لتبادل العملات الرقمية المشفرة، مثل Bithumb. بشكل عام ، إنها محفظة سهلة الاستخدام وذات وظائف محدودة ورسوم قليلة .

Coinbase هي واحدة من أسهل الطرق لشراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة. باستخدام Coinbase ، يمكنك ربط حساب مصرفي أمريكي وتحويل الدولارات بسهولة إلى محفظتك أو خارجها. يمكنك استخدام هذه الدولارات لشراء البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

يعد هذا التبادل الرقمي ومزود محفظة العملات المشفرة عبر الإنترنت رائعًا للأشخاص الجدد في Bitcoin. إنه يجعل شراء وبيع الأسهم شبيهة جدًا بشراء وبيع الأسهم من خلال حساب الوساطة الخاص بك. يمكن أن تحتوي محافظ Coinbase على أكثر من 20 عملة مشفرة بما في ذلك الدولار الأمريكي وعملة الدولار الأمريكي المربوطة بالدولار.

ميزة أخرى رائعة هي Coinbase Earn ، والتي تمنحك كوين مجانية مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو وإجراء الاختبارات.

إذا كنت تستخدم Coinbase ، فاحترس من الرسوم والتكاليف المرتفعة. هناك رسوم معاملات ثابتة بالإضافة إلى رسوم Coinbase ذات فروق الأسعار عند التحويل بين العملات. أيضًا ، على الرغم من أنها ليست أمرًا شائعًا بالتأكيد ، فقد شهدت Coinbase انقطاعات في الماضي تركت المستخدمين غير قادرين على الشراء أو البيع.

محفظة Coinbox

Coinbox.org هو تطبيق لتخزين وتبادل العملات المشفرة على الأجهزة المحمولة و أجهزة الكمبيوتر مع التركيز على الأمان والسرعة والراحة. إنه متوفر حاليًا في أكثر من 187 دولة من جميع أنحاء العالم ولديه أكثر من 750000 مستخدم نشط.

يتيح لك موقع Coinbox.org شراء وبيع وتبادل واستخدام وتخزين أي عملات مشفرة ورموز بدون أي قيود أو حدود. أتاح موقع Coinbox.org أكثر من 5000 عملة مشفرة ورمزًا مميزًا لكل من يهتم باستخدام الأصول الرقمية من خلال دمج جميع الرموز المميزة و كوين مثل ETH و BNB و TRX و EOS.

في Coinbox.org ، يمكنك أيضًا كسب دخل سلبي فقط عن طريق الاحتفاظ بالعملات المشفرة في محفظتك ، وهو ما يسمى Staking. Staking متاح حاليًا للعملات المشفرة مثل ALGO مع عائد سنوي بقيمة 6.12%.

المحفظة الباردة الأكثر شهرة Ledger

يعد كل من Ledger Nano X و Ledger Nano S من المحافظ الأجهزة التي تحافظ على أمان عملات البيتكوين الخاصة بك في جهاز غير متصل بالإنترنت. حول حجم فلاش USB ، تتصل أجهزة Ledger بهاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتخزين والوصول إلى مقتنياتك الرقمية. الجهاز محاط بغطاء من الستانلس ستيل مما يجعله متين للغاية.

باستخدام برنامج Ledger Live المضمن ، يمكنك التحقق من رصيدك وإرسال العملات واستلامها. يدعم Ledger أكثر من 1200 من العملات الرقمية والرموز المميزة ، لذا فأنت بعيد عن أن يقتصر على Bitcoin. يدعم Ledger Live حتى وضع العملات في وضعية الستاكينج، حيث يمكنك كسب مكافآت بناءً على رصيدك.

تكلف Ledger Nano S الأساسي و Ledger Nano X المزود بتقنية البلوتوث 59 دولارًا أو 119 دولارًا ، تدعم محفظة Nano S ما يصل إلى 20 عملة بينما Nano X يدعم ما يصل إلى 100 عملة مشفرة. كلاهما يستخدم رقائق آمنة للغاية مماثلة لتلك المستخدمة في بطاقة الائتمان أو جواز السفر القائم على الشريحة.

محفظة Blockchain.info

Blockchain.info هي شركة مدعومة بقوة تتمتع بسمعة جيدة. الموقع هو مستكشف كتلة شائع الاستخدام ومحافظ البرامج الخاصة بهم تتمتع أيضا بنفس السمعة. تم إطلاقه في عام 2011 ، وهو يدعم 37 لغة و 3 عملات رقمية مشفرة: البيتكوين Bitcoin و البيتكوين كاش Bitcoin Cash و الإيثريوم Ethereum. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام ، وتصميمها المعكوس يجعلها سهلة الاستخدام للغاية. ومرة أخرى ، تعد محافظ الأجهزة أفضل لحيازة الأموال الكبيرة ، ولكن هذا خيار جيد جدًا لتخزين التشفير الذي قد تحتاج إلى الوصول إليه.

لدى Blockchain.info أيضا تبادل العملات الرقمية المشفرة بدعم من Shapeshift. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين استبدال عملة رقمية بعملة أخرى عند الحاجة. هذه الخدمةالمضافة تتيح للمستخدمين مرونة أكبر دون الحاجة إلى استخدام التبادل المنفصل الذي يحتمل أن يكون له رسوم سحب عالية. تجدر الإشارة إلى أنه تم الوصول إلى أموال المستخدمين عندما دخلوا تفاصيلهم على نسخ مزيفة من الموقع. تتضمن التوصيات التحقق من العنوان بعناية ووضع إشارة على العنوان المناسب في متصفحك.

محفظة Coinomi

تدعم Coinomi مجموعة كبيرة من العملات الرقمية المشفرة ، بما في ذلك 119 قطعة نقدية و 382 توكنز ، مما يجعل مجموع أصول العملات الرقمية المشفرة 501. هذا يعني أن التطبيق يدعم أولئك الذين يبدون أوسع من العروض التقليدية ويرغبون في دعم عملات رقمية مشفرة لها قبعات سوقية أصغر. بغض النظر عن ضآلة حجم العملة من خلال سقف السوق ، فإنه لا يزال من الضروري الحفاظ على العملات الرقمية المشفرة والرموز المميزة الخاصة بك آمنة. يدعم التطبيق أيضًا 28 لغة ، وهو متاح للجميع.

على تطبيقات الهاتف المتحرك ، فقد تم دمجها مع Shapeshift و Changelly للمعاملات داخل التطبيق. كما يسمح للمستخدمين بالشراء باستخدام بطاقة الائتمان. هذا يعني أنه ليس مجرد مكان جيد لتخزين العملات البديلة altcoins ، مع هذه المحفظة ، لا توجد حاجة إلى محفظة أخرى أو تبادل. كما يحتفظ المستخدمون بأمانهم لأنهم يتحكمون في مفاتيحهم الخاصة.

محفظة Jaxx

محفظة Jaxx ، التي تم إنشاؤها في عام 2014 من قبل المؤسس لشركة Ethereum Anthony Di Iorio ، مدعومة على مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية بما في ذلك Android و iOS و Apple و Windows ولديها ملحق Chrome. إنها تمكن المستخدمين من تداول 69 عملة رقمية مشفرة ورموز مميزة ، بما في ذلك البعض خارج أفضل 100 من خلال سقف السوق. انتقد بعض المستخدمين التطبيق لعدم إجراء معاملات التبادل ولكن تم الإشادة به أيضًا لكونه مصممًا جيدًا ويقدم عددًا كبيرًا من الميزات ذات الصلة.

مع ميزة تبادل العملات الرقمية المشفرة المدعوم من قبل المستخدمين Shapeshift يمكن التأكد من أنها يمكن أن تحول أرباحها السابقة إلى الرموز الجديدة التي لديها إمكانات كبيرة. ومع ذلك ، فهو لا يدعم التشفير في معاملات فيات ، مما يعني أنه يجب على المستخدمين المرور عبر المحفظة أو التبادل. بالنسبة إلى المستخدم الذي يتطلع إلى شراء البيتكوين Bitcoin فقط ، لن تعمل هذه المحفظة من أجلهم ، ولكن إذا قمت بالتداول في مجموعة كبيرة من العملات البديلة altcoins ، فذلك ممكن .

محفظة Exodus المكتبية و المحمولة

Exodus عبارة عن محفظة برمجية تعلم على الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر المكتبي. يتوفر أيضًا إصدار للهواتف المحمولة. تتضمن هذه المحفظة الرقمية واجهة مستخدم جذابة تضع العديد من الأدوات التي تركز على المستثمر بين يديك.

تعمل محفظة سطح المكتب أولاً ، والتي تتكامل أيضًا مع محافظ Trezor ، على تحويل عملاتك الرقمية مثل Bitcoin والعديد من العملات الأخرى ، إلى محفظة بها رسوم بيانية ومخططات. يمكنك تبادل العملات وتخزينها مباشرة على سطح مكتب حاسوبك أو في التطبيق الهاتفي. المحفظة تدعم أكثر من 100 أصل رقمي مختلف أيضًا.

لا يوجد إعداد حساب ، لذا فإن عملتك ومحفظتك مخصصة لك فقط. يمنحك Exodus مفتاحًا خاصًا للوصول إلى البيتكوين الخاص بك ، بالإضافة إلى أدوات الأمان المفيدة الأخرى للحفاظ على أصولك آمنة قدر الإمكان. تذكر ، مع ذلك ، أن مفتاحك الخاص مخزن على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بعمل نسخة احتياطية من المفتاح للتأكد من أنه آمن في حالة سرقة جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو ضياعه.

محفظة Electrum

Electrum هي إحدى محافظ Bitcoin الأصلية. لقد كان موجودًا منذ عام 2011 ، بعد عامين من إنشاء Bitcoin ، لم تتغير كثيرًا منذ ذلك الحين. في حين أن هذه المحفظة مكشوفة من حيث واجهة المستخدم الخاصة بها والتزامها بعملة البيتكوين فقط ، فإنها تتفوق في هذه الوظيفة الأساسية. تعتبر Electrum أيضًا أكثر ملاءمة للمستخدمين الأكثر درياية بالتطوير المشفرة بسبب خياراتها المعقدة.

Electrum مفتوح المصدر ، ويسمح لمستخدميه بتعيين رسوم معاملات مخصصة ، ولديه خيار الاختيار بين Bitcoin و Segwit القديمة. كما أنه يوفر للمستخدمين القدرة على تحديد مستوى الأمان الذي يرغبون في استخدامه. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء محفظة قياسية ، واحدة بمصادقة ثنائية ، أو محفظة متعددة التوقيعات. يمكنك أيضًا إطالة العبارة الأولية باستخدام الكلمات المخصصة.

Electrum مثالي لحامل Bitcoin المطورين و المستخدمين المبرمجين و أيضا المعدنين الذي يريد ميزات أمان رائعة وإمكانية تخصيص كل ذلك في تصميم بسيط.

محفظة Mycelium

Mycelium هي محفظة بيتكوين مفتوحة المصدر ومتاحة فقط للجوال الأندرويد و أجهزة الأبل. يدعم Mycelium حاليًا Bitcoin فقط. من بعض النواحي ، تشبه Mycelium محفظة Electrum تمامًا مع وجود بعض الاختلافات في أنها مخصصة للجوّال فقط ، ولديها واجهة مستخدم أكثر تحديثًا من Electrum ، ولديها أيضًا تبادل مدمج.

Mycelium ، مثل Electrum ، هي واحدة من المحافظ السابقة في الفضاء. مثل Electrum أيضًا ، يمكنك تعيين رسوم معاملات مخصصة حتى تتمكن من اختيار المدة التي ترغب في انتظارها حتى تكتمل المعاملة.

تمتلك Mycelium أيضًا بعض الميزات الأكثر إثارة للاهتمام مثل دعم محفظة الأجهزة ، والتي تتيح للمستخدمين الاحتفاظ ببيتكوين الخاص بهم في جهاز تخزين غير متصل بالإنترنت مع الاستمرار في استخدام واجهة مستخدم Mycelium لمعرفة مقتنياتهم.

ما هي أحسن محفظة تخزين البتكوين Bitcoin والعملات المشفرة ؟

توضح هذه المقالة أن هناك العديد من محافظ العملات عالية الجودة التي ستضمن على أمان عملاتك. يبدو أن الخيار الأفضل هو بين المحافظ التي تركز على عدد قليل من العملات الرقمية المشفرة أو تلك التي تقدم مجموعة واسعة من Altcoins. إذا كنت تبحث عن مكان آمن لتخزين البيتكوين Bitcoin و Bitcoin Cash ، تعتبر المحافظ الباردة أحسن أختيار و مكانًا رائعًا للبدء.

ما هي محفظة البيتكوين؟

محفظة Bitcoin هي مكان يخزن فيه Bitcoin الرقمي الخاص بك ويتحقق من صحة معاملاتك عندما تستخدم Bitcoin الخاص بك. تحتفظ المحفظة بمعلومات سرية ، تسمى المفتاح الخاص أو المفتاح الأساسي ، والتي تُستخدم للتحقق من صحة المعاملات و “التوقيع” عليها بحيث يمكن استخدام Bitcoin الخاص بك لإجراء عمليات شراء أو استبدالها بأصل آخر. هذا يمنع أي شخص آخر من استخدام Bitcoin الخاص بك أو تغيير المعاملة من قبل طرف ثالث.

في كثير من الأحيان عندما يشير الأشخاص إلى محفظة Bitcoin ، فإنهم يشيرون في الواقع إلى بورصة تشفير تقدم محفظة كجزء من ميزات حساباتهم. وبهذا المعنى ، فإن المحفظة هي المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بكل عملاتك المشفرة ، أو حيث يمكنك الاحتفاظ بالأموال الورقية لاستخدامها في المستقبل.

كيف تعمل محفظة Bitcoin؟

البلوكشين blockchain هو دفتر أستاذ عام مشترك حيث يتم إجراء جميع معاملات Bitcoin ، من محافظ Bitcoin. عند حدوث معاملة ، يكون هناك تحويل للقيمة بين أكثر من محفظة بيتكوين. عادة ، يقوم طرف واحد بتبادل بعض قيمة Bitcoin لأصل أو خدمة أخرى مع محفظة Bitcoin أخرى.

عند حدوث ذلك ، ستستخدم كل محفظة Bitcoin الفردية بياناتها السرية للتوقيع والتحقق من المعاملات ، مما يوفر دليلًا رياضيًا على أن المشتري أو البائع هو مالك محفظة Bitcoin الخاصة به. يمكن لمحفظتك أن تحتفظ بأمان بالقدر الذي تريده من البيتكوين دون أي حدود.

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