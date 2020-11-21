مع ارتفاع سعر السهم، شركة ريوت بلوكتشين تعيّن مديرًا جديدًا

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة ٥٠٪ إلى مستويات لم نشهدها منذ إصدار العملة المشفرة لعام ٢٠١٨، عين ريوت بلوكتشين (ناسداك: RIOT) المدير السابق للجنة الإدراج في بورصة تورنتو "هوبرت مارلو" في مجلس إدارة شركة ريوت.

كانت الشركة التي تتخذ من كولورادو مقرًا لها تبحث عن مدير جديد بعد رحيل عضو مجلس الوزراء الكندي السابق "ريمو مانشيني". يجلب مارلو مجموعة واسعة من الخبرات التنظيمية والحكومية لشركة ريوت، بعد أن عمل أيضًا كمدير لبورصة مونتريال وفانكوفر. يتمتع مارلو أيضًا بخلفية أكاديمية قوية، ويعمل حاليًا كرئيس لسلسلة محاضرات باسمه في جامعة أوتاوا.

يأتي تعيين مارلو وسط أسبوع قوي بشكل غير عادي لسعر سهم ريوت. حيث أغلق سهم ريوت عند ٦ دولارات حتى بعد افتتاح الأسبوع عند ٤,١٠ دولارات، متجاوزًا بسهولة ارتفاع بيتكوين بنسبة ٢٠٪ تقريبًا. على مدار العام، ارتفعت ريوت بنسبة ٥٠٠٪ تقريبًا من ١,٢٢ دولار.

لا يعتبر تعيين مدير جديد الخطوة الوحيدة التي اتخذتها شركة التعدين العملاقة في الأسابيع الأخيرة. حيث وافقت شركة ريوت على شراء ضخم لـ ٨٠٠٠ وحدة بقيمة ١٧,٧ مليون دولار لمنصات أنتمينر إس١٩ برو بيتكوين الجديدة لتوسيع العمليات في أغسطس.

وقد تكون عملية الشراء محاولة لدرء جهود شركة التعدين المنافسة ماراثون بيتنت غروب لانتزاع لقب "أفضل شركة تعدين في أمريكا الشمالية". وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، اشترت ماراثون أنفسهم ١٠٠٠٠ وحدة إس ١٩ برو في أواخر أكتوبر.

مثل ريوت، يتداول مؤشر MARA التابع لمجموعة ماراثون بيتنت غروب على ارتفاع أعلى بكثير خلال الأسبوع، حيث أغلق عند سعر ٣,٣٩ دولارات بعد أن افتتح يوم الاثنين عند ٢,٣٨ دولار.