نقصٌ في الموارد؟ أصول بيتكوين المخفية قد تشجع على أزمة العرض

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - في مدونة يوم الجمعة، أعادت باينانس تقديم BTCB للعالم - وهو أصل بيتكوين مخفي يهدف إلى جلب السيولة من أكبر عملة مشفرة في العالم، بيتكوين، إلى النظام البيئي للتمويل اللامركزي (DeFi) التابع لباينانس سمارت تشين.

ومع ذلك، قد يحتفي المحتفظون بالعملة بالاهتمام المتجدد بـ BTCB لسبب مختلف: كل بيتكوين مغلقة في BSC قد يساهم في أزمة إمداد بيتكوين التي تلوح في الأفق.

تم الإعلان عن عملات بيتكوين المخفية لأول مرة في العام الماضي، حيث رأتها باينانس في البداية كوسيلة للمتداولين للحصول على عرض الأصول عبر السلسلة دون مغادرة BSC. ومنذ ذلك الحين، ومع ذلك، ازدهرت فائدة بيتكوين المخفية بسبب النضج المبكر لنظام التمويل اللامركزي البيئي.

على سبيل المثال، حقق WBTC - وهو توكن بيتكوين مخفي على إيثريوم - نجاحًا هائلًا منذ إطلاقه في يناير ٢٠١٩: وهو يصنّف حاليًا على أنه العملة المشفرة رقم ١٤ من حيث القيمة السوقية، وقد وجد اعتمادًا كبيرًا في بروتوكولات مثل آيف ويونيسواب، اللتين تم تصنيف عقودهما من بين أكبر ١٠ حاملي WBTC.

في مدونتها، أشارت باينانس إلى أن اعتماد مماثل قد يكون ممكنًا لـ BTCB. يمكن استخدام عملة بيتكوين المخفية لصك العملات المستقرة باستخدام بروتوكولات BSC الأصلية مثل كيان وفينوس؛ كضمان لبروتوكولات الإقراض مثل كريم؛ وفي توليد العائدات وبروتوكولات تعدين السيولة مثل بيفي وبيكري وبانكيك.

ووفقًا لما تسميه باينانس صفحة "إثبات الأصول"، يوجد حاليًا أكثر من ٩٦٠٠ بيتكوين على BSC - بقيمة تزيد عن ١٨١ مليون دولار. ومع ذلك، يحدد منشور المدونة أنه يتم تداول ٢٠٠٠ فقط.

تنوي سلاسل أخرى ممكّنة من خلال العقود الذكية مضاعفة الندرة المتزايدة. حيث سيحول مشروع وورمهول عبر سلسلة سولانا توكنات ERC-٢٠ إلى توكنات SPL، بما في ذلك WBTC، وبالمثل، تستخدم إنترلاي الدعم من منحة مؤسسة ويب ٣ لبناء جسر غير موثوق به يجلب عملة بيتكوين المخفية إلى بولكادوت. سيتم إطلاق إنترلاي في أوائل عام ٢٠٢١.

وعلى وجه الخصوص، إذا استمر نجاح أصول بيتكوين المخفية ومتعدةة السلاسل في النمو، فقد تواجه المؤسسات التي تتطلع إلى امتلاك بيتكوين ندرة متزايدة. وقد أشار آرون رايت، المؤسس المشارك لأوبن لو، إلى مثل هذا المستقبل المحتمل في تغريدة: