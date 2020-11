شرح سهل و مبسط ل ما هو نظام Lisk و عملة LSK

لنتعرف على ما هو نظام Lisk و عملة LSK فقط قم بالتفريق بين نظام Lisk و عملة LSK كما تفرق بين البلوكشين و عملة البيتكوين، ايضا لنفهم Lisk ببساكة قارنه بمتجر أبل App Store ومتجر Play Store. فكلاهما حلان مركزيان تملكهما شركتا تطبيقات مركزية. و لكن مؤسسة و نظام Lisk تسعى لبناء مستقبل لامركزي لبناء التطبيقات شبيع بأنظمة التطلبيقات المركزية. ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل Lisk جاهدة على جعل تكنولوجيا البلوكشين Blockchain في متناول الجميع من خلال بناء منصة تطبيق بلوكشين متاحة على حد سواء للمستخدمين والمطورين.

نظام Lisk و عملة LSK

في 24 مايو 2016 بدأت شبكة البلوكشين Lisk تعتمد عملة مشفرة خاصة بها تسمى LSK. ومنذ ذلك التاريخ، تعمل مؤسسة Lisk بجد مع المتعاقدين من أجل إطلاق مجموعة لتطوير برمجيات Software Development Kit خاصة بهم SDK و SDK عبارة عن إطار مكتوب بلغة جافا سكريبت لنشر شبكة بلوكشين بجانب شبكة Lisk الرئيسية. مما يسمح للمطورين و المبرمجين ببناء و اطلاق تطبيقات لامركزية على أساس البلوكشين.

الاحتمالات لا حصر لها في التطزير البرمجي الذي يقدمه نظام Lisk، مثل تطوير منصة شبكات اجتماعية مستقلة، ألعاب، تطبيقات عادية و مالية، و كل ما يمكن برمجته على الانظمة المركزية يمكن برمجته على على شبكة بلوكشين عبر حلول Lisk التي تسهل ذلك بدون الخوض في خورزميات معقدة التي تنطبق عليها البلوكشين.

لنختصر عن ما هو نظام Lisk و عملة LSK :

شبكة لامركزية

Lisk هي شبكة لامركزية مثل بيتكوين، Nxt، أو BitShares. لا تستخدم Lisk خوارزمية Proof of Work مثل بيتكوين، ولا Proof of Stake مثل Nxt. بل تستخدم ما يسمى Delegated Proof of Stake.

عملة مشفرة

Lisk هي عملة مشفرة يسمى رمزها LSK. يستغرق إرسال LSK من حساب إلى آخر 10 ثواني، بعد حوالي دقيقة إلى دقيقتين يمكن اعتبار الصفقة غير قابلة للتغيير.

عملة LSK في ارتفاع مستمر، يمكنك الأستثمار في هذه العملة عبر منصة Binance

هذا الرابط : Binance LSK_USDT سيأخدك مباشرة على مؤشرات عملة LSK منصة Binance لبدأ التداول مباشرة.

إطار Lisk

تطبيق SDK) Lisk) هو إطار لنشر Sidechains الخاصة بك وتطوير تطبيقات بلوكشين على أساسها. كل شيء مكتوب بلغة جافا سكريبت. وهذا يعني أنه يمكنك تطوير منصة شبكات اجتماعية مستقلة، ألعاب، تطبيقات مالية، تبادلات، منصات التخزين، منصات تنفيذ العقود وأكثر من ذلك بكثير على البلوكشين الخاصة بك، اللامركزية تماما.

منصة Sidechains

في القسم السابق، قرأت أن تطبيق SDK) Lisk) يسمح لك بنشر Sidechain على Lisk. حيث جميع المواصفات وأنواع المعامَلات يمكن تغييرها لتناسب تماما تطبيق البلوكشين الخاص بك.

منصة تطبيق بلوكشين

الجزء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لمستخدمي Lisk هو كونها منصة تطبيق بلوكشين. لا يسمح تطبيق SDK) Lisk) فقط بنشر Sidechains، بل يوفر أيضا جميع الأدوات اللازمة لتطوير تطبيق بلوكشين. تطبيق بلوكشين ليس مجرد تطبيق نصي يعمل بطريقة لا مركزية وغير موثوق بها. إنه أقوى من ذلك بكثير.

منصة خدمات بلوكشين

خدمات بلوكشين هي فئة فرعية من تطبيقات بلوكشين. إنها تسمح لك أن تفعل اشياء محددة و مفصلة على البلوكشين.

دليل لامركزي للتطبيقات

ليست Lisk فقط شبكة، ونظام البيئي، وتطبيقات بلوكشين لامركزية، بل أيضا دليل لامركزي للتطبيقات يمكن للجميع الوصول إليه. جميع تطبيقات البلوكشين والخدمات التي بنيت على منصة Lisk يجب أن تكون مسجلة على السلسلة الرئيسية mainchain ل Lisk، وبهذه الطريقة يتم إنشاء رابط بين mainchain و Sidechain ويمكن لدليل التطبيق العثور على جميع تطبيقات وخدمات البلوكشين.

سوق لامركزي وعام

سوق Lisk هو وسيلة لربط مطوري تطبيقات البلوكشين ومندوبي Sidechain. وهذا ضروري، لأن كل Sidechain هي بلوكشين مستقلة تحتاج إلى مجموعة خاصة من العقد لتأمين السبكة.