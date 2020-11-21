بورصة بولونيكس تتعطل بالقرب من ارتفاع عملة بيتكوين لتسجيل رقم قياسي جديد

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 04:50 صباحاً - مع ارتفاع سعر بيتكوين لتسجيل رقم قياسي جديد، تعطلت بورصة العملات المشفرة بولونيكس عن العمل مؤخرًا.

حيث قالت صفحة دعم العملاء في البورصة على تويتر يوم الجمعة إن "بولونيكس غير متوفرة حاليًا بسبب مشكلة غير متوقعة". "نحن نحقق في المشكلة وسنطلعكم على آخر المستجدات هنا طوال الوقت".

انطلقت عملة بيتكوين في حركة سعرية تصاعدية غزيرة في الأسابيع الأخيرة مع جذب انتباه متزايد. وعندما تصبح الحركة كثيفة في البورصات، تتعطل أنظمتها أحيانًا، مما يؤدي إلى إغلاق العمليات أمام المتداولين. حدث هذا مع البورصات الأخرى في الماضي أيضًا، بما في ذلك بيتميكس وكوين بيز.

نشرت بولونيكس تغريدة متابعة قالت فيها: "بولونيكس خارج وضع الصيانة الآن". "أسواقنا الفورية والهامش في وضع النشر فقط وعمليات السحب غير متاحة مؤقتًا." ذكر تحديث لاحق عودة تداول العقود الآجلة على المنصة.

في الوقت نفسه، لا تزال بيتكوين قريبة جدًا من أعلى سعر لها على الإطلاق بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار. كما شهد هذا العام قدرًا كبيرًا من الاهتمام المالي السائد بالأصل. حيث قفز كل من بول تيودور جونز وسكوير الخاصة بجاك دورسي ومايكروستراتيجي واشترت كميات كبيرة في العملة الرقمية.