بانتيرا كابيتال: النقص في عملة بيتكوين حقيقي، و باي بال هو السبب

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - قد يكون لدخول باي بال إلى سوق العملات المشفرة تأثير كبير على سعر بيتكوين (BTC).

ففي تقرير نُشر حديثًا، قالت شركة استثمارات العملات المشفرة "بانتيرا كابيتال" إن النقص في عملات بيتكوين هو أساس الارتفاع الأخير في الأسعار وأن غالبية عملات بيتكوين التي تم سكها حديثًا يتم جمعها بواسطة باي بال.

تزعم بانتيرا أن خدمة العملات المشفرة الجديدة من باي بال "لها بالفعل تأثير كبير"، مضيفة أن تاجر الدفع ينتزع ما يقرب من ٧٠٪ من جميع عملات بيتكوين الجديدة المتداولة.

ومستشهدةً ببيانات من إيت بيت، تدعي بانتيرا أنه:

"عندما تم إطلاق باي بال، بدأ الحجم في الانفجار. وتشير الزيادة في حجم إيت بيت إلى أنه في غضون أربعة أسابيع من بدء الإطلاق، اشترى باي بال بالفعل ما يقرب من ٧٠٪ من المعروض الجديد من عملات بيتكوين".

ووفقًا لبانتيرا، تشير البيانات إلى أن باي بال وكاش آب مجتمعين يشتريان جميع عملت بيتكوين التي تم إصدارها حديثًا.

تمت برمجة السياسة النقدية لبيتكوين لتكون انكماشية بمرور الوقت. ومع التبني على نطاق واسع، يؤدي ذلك إلى زيادة القوة الشرائية وندرة العرض. تدعي بانتيرا أن هذا الأخير هو الذي يساهم في الارتفاع الأسي لبيتكوين.

أطلقت باي بال خدمات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، مع السماح للعملاء بالتداول بما يصل إلى ٢٠ ألف دولار في الأسبوع. سيتم طرح المنصة عالميًا في أوائل عام ٢٠٢١.

تمتلك شركة الدفع عبر الإنترنت ٣٠٠ مليون مستخدم نشط، مما يجعل دخولها إلى مجالات العملات الرقمية نقطة انطلاق رئيسية للتبني.

وتقول بانتيرا إن شراء بيتكوين أصبح الآن أسهل بكثير مما كان عليه خلال السوق الصاعدة الأخيرة في عام ٢٠١٧. بالإضافة إلى باي بال، تشمل مشاريع البيع بالتجزئة لبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى الآن كاش آب وروبن هود.

الاعتماد الأوسع يعني أن العملة الرقمية من المرجح أن تحافظ على مستويات أسعار أعلى. وعلى الرغم من أن عملة بيتكوين لا تزال شديدة التقلب، إلا أنها قطعت فترة استقرار طويلة بشكل غير معتاد قبل أن تقفز إلى أعلى خلال الشهرين الماضيين.