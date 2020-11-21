يجادل محامون من صندوق النقد الدولي بأن البنوك المركزية بحاجة إلى الإصلاح قبل أن تتمكن من إصدار عملات رقمية للبنوك المركزية

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - نشر صندوق النقد الدولي ورقة عمل جديدة يوم الجمعة حول العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) وتداعياتها القانونية.

في الورقة البحثية، يجادل باحثون، بمن فيهم المستشار القانوني لصندوق النقد الدولي ووتر بوسو وكاتالينا مارغوليس، بأن الأطر الحالية غير مناسبة لإصدار عملات رقمية للبنوك المركزية مباشرةً للجمهور. يهتم الباحثون بشكل خاص بكيفية تطبيق التعريفات الحالية للمال على مثل هذه التكنولوجيا الجديدة، ولكن، بتفاؤل، يقترحون أن المشكلة بسيطة بما يكفي لإصلاحها:

"يمكن معالجة عدم وجود أساس قانوني واضح وقوي لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي المعتمدة على توكن و/أو حساب مصرفي بسهولة نسبيًا من خلال إصلاح قانون البنك المركزي المستهدف."

تثير الورقة الجديدة أيضًا تساؤلات حول إذا ما كان الاحتكار الذي تتمتع به معظم البنوك المركزية لإصدار العملات الورقية - وهو أمر معقول بما فيه الكفاية، باستثناء أنه يبدو أنها تشير إلى جعل العملات المستقرة الخاصة المربوطة بالعملة الورقية غير قانونية:

يمكن أن يؤدي إصدار التوكنات الرقمية الخاصة التي تشبه العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى ظهور نفس المشكلات إلى حد كبير، بما في ذلك التأثير الكبير على النظام النقدي، والذي نتج في القرن التاسع عشر عن إصدار الأوراق النقدية من قبل البنوك الخاصة التي لم تتمكن لاحقًا من الوفاء بالتزاماتها لتحويل تلك الأوراق النقدية بالعملة الحقيقية.

في النهاية، يقترح البحث أن إعادة صياغة القانون النقدي ستكون أكثر صعوبة من إصلاح قانون البنك المركزي. وتظل الأسئلة الأساسية حول إذا ما كان يمكنك التفكير في عملة رسمية مرمّزة، وكذلك كيفية التأكد من قبولها عبر مجموعة سكانية ذات وصول متنوع إلى التكنولوجيا، دون إجابة.