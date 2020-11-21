هيئة تنظيمية أمريكية تريد منع البنوك من إدراج الشركات القانونية في القائمة السوداء، بما في ذلك شركات العملات المشفرة

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - وفقًا لإعلان صدر يوم الجمعة، يبحث مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) عن التعليقات العامة حول وضع القواعد التي من شأنها منع البنوك من رفض تقديم الخدمات للشركات على أساس القطاع.

وعلى حد تعبير المراقب المالي براين بروكس، "يجب أن تتوقف المقاطعات الشاملة لقطاعات صناعية بأكملها".

يشير إعلان مكتب المراقب المالي للعملة إلى القضايا السياسية الساخنة حيث رفضت البنوك بشكل منهجي تقديم الخدمات إلى شركات النفط والغاز في ألاسكا وكذلك منظمة Planned Parenthood.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أشار بروكس إلى الطبيعة الحزبية للعديد من عمليات الحظر هذه: "هذه الأشياء ليست حزبية سياسيًا، ولكن هناك كل أنواع المحاولات التي رأيناها لتسليح النظام المصرفي سياسيًا". وتابع قائلًا: "هناك تسييس زاحف للصناعة المصرفية من المحتمل أن يكون خطيرًا للغاية".

حيث صرح لبروكس كوينتيليغراف:

"لا يوجد مكان داخل الولايات المتحدة حيث تعتبر العملات المشفرة غير قانونية، ولكن هناك متطلبات ترخيص مختلفة للشركات المشاركة في الأعمال التجارية، لذلك من الواضح أنه إذا كان أحد البنوك يقوم بعمل مصرفي لإحدى تلك الشركات، فإن أحد الأشياء التي ينظر إليها البنك كجزء من الاجتهاد هو إذا ما كان هذه البورصة أو الشركة الأخرى قد حصلت على الموافقات ذات الصلة في تلك الحالة".

وهذا يعني أن البنوك لن تكون قادرة على استبعاد عملاء العملات المشفرة المحتملين على أساس صناعتهم. أدى مزيج من اللوائح التنظيمية غير المؤكدة ومخاطر السمعة إلى قيام البنوك بقطع الخدمات عن شركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

قاد بروكس، الذي كان يدير سابقًا الفريق القانوني لكوين بيز وتولى منصب رئاسة مكتب المراقب المالي للعملة في مايو، عددًا من المبادرات للتوفيق بين العملات المشفرة والقطاع المصرفي. وفي الواقع، قام العديد من أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بانتقاد بروكس لتركيزه على العملات المشفرة أثناء الجائحة. وبالنظر إلى الدور البارز لأعمال النفط والغاز في وضع القواعد المقترحة اليوم، قد يأخذ بروكس مزيدًا من الانتقاد من نفس الشخصيات.

يتوفر مقترح وضع القواعد تحت رقم السجل OCC-٢٠٢٠-٠٠٤٢. وتدعو لجنة التنسيق الإدارية إلى التعليق حتى يوم ٤ يناير.