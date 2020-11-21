تطبيق يونيسواب مزيف على متجر غوغل بلاي يتسبب في خسارة أحد المستخدمين لمبلغ ٢٠٠٠٠ دولار

تام شمس - السبت 21 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - يقال إن تطبيقًا احتياليًا للهاتف المحمول يدعي أنه تابع لبورصة يونيسواب سرق أموالًا من مستثمر، مما يقدم تذكيرًا مهمًا بعمليات الاحتيال التي لا تزال منتشرة في صناعة العملات الرقمية الناشئة.

حيث أفاد أليكس سوندرز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناغتس نيوز ومقرها أستراليا، مؤخرًا أن أحد أعضائه خسر ٢٠٠٠٠ دولار بسبب تطبيق مزيف ليونيسواب للهاتف المحمول تم إدراجه في متجر غوغل بلاي. تم نشر التطبيق، المسمى "Uniswap DEX"، يوم ١٠ نوفمبر من قبل شخص أو كيان يسمى Uniswap Inc.

وبحسب ما ورد قام المستخدم بإدخال العبارة الاحتياطية الخاصة بالمفتاح الخاص به، معتقدًا أنه كان يصل إلى البورصة اللامركزية يونيسواب، عندما حدثت السرقة.

في وقت كتابة المقالة، حصل التطبيق على ١٢٣ تقييمًا إيجابيًا (على الأرجح مزيفة) على متجر غوغل بلاي وكان لا يزال متاحًا للتنزيل. وقد قام أكثر من ١٠٠ شخص بتنزيل التطبيق حتى الآن.

برزت يونيسواب بسرعة باعتبارها أكثر البورصات اللامركزية شيوعًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى عملات رقمية بديلة ذات رؤوس أموال منخفضة وأصول أخرى غير متوفرة بسهولة على المنصات الرئيسية مثل كوين بيز أو كراكن. تسمح المنصة للمستخدمين بإيداع الأموال من محافظ إيثريوم الخاصة بهم ولكنها لا تقدم حاليًا تطبيقًا للهاتف المحمول.

يوجد حاليًا أكثر من ١,٣ مليار دولار من إجمالي القيمة المحجوزة في يونيسواب، مما يجعلها أكبر بورصة تمويل لامركزي.