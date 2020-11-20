مورغان كريك وإكسوس تتقدمان بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإصدار صندوق بيتكوين

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - قدم كل من مورغان كريك و إكسوس فاينانشيال طلبًا لصندوق جديد لبيتكوين (BTC) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس. في حالة الموافقة، سيقدم الصندوق للمستثمرين المؤسسيين طريقة أخرى لشراء العملة المشفرة الرائدة دون تقلبات امتلاكها بشكل مباشر.

حيث أفاد كيفن روكي يوم الجمعة أن طلب صندوق بيتكوين لإدارة المخاطر من مورغان كريك-إكسوس قد تم إيداعه لدى المنظمين الأمريكيين. ويعتزم الصندوق توفير التعرض المباشر لبيتكوين بآليات داخلية لتقليل التخصيص عندما تتحول الإشارات الكمية إلى سلبية.

وحسبما أفاد روكي، فإن الصندوق "يتعامل مع التفاصيل الفنية المتعلقة بالتداول والتحويل والاحتفاظ ببيتكوين".

تقدم مورغان كريك كابيتال مانجمنت، التي أسسها مارك يوسكو، منتجات استثمارية بديلة. وتدير الشركة قسمًا للأصول الرقمية متخصصًا في تكنولوجيا بلوكتشين واستثمارات بيتكوين.

إكسوس فاينانشيال هي عبارة عن منصة تمويل مؤسسي للأعمال التجارية تم إنشاؤها لتقديم جميع خدمات بنك الاستثمار التقليدي. وتقوم الشركة بإنشاء وتداول واستثمار الأصول البديلة.