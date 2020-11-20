رئيس قسم المعلومات بشركة بلاك روك يقول إن "بيتكوين ستحل محل الذهب إلى حدٍ كبير"

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - يعترف أحد كبار التنفيذيين في بلاك روك، أكبر شركة لإدرة الأصول في العالم، بأن بيتكوين (BTC) أصبحت عنصرًا ثابتًا في النظام المالي العالمي، مما يقدم علامة ملموسة أخرى على أن السرد المحيط بالعملة الرقمية قد تغير.

حيث قال ريك رايدر، رئيس قسم المعلومات للدخل الثابت في شركة بلاك روك، لشبكة سي إن بي سي يوم الجمعة أن "بيتكوين موجودة لتبقى".

وفي حين أقر بأنه ليس مناصر لبيتكوين، قال ريدر إن العملة الرئيسية "ستحل محل الذهب إلى حد كبير [لأنها] أكثر فاعلية من تمرير قطعة من الذهب."

يشار إلى بيتكوين أحيانًا باسم "الذهب الرقمي" نظرًا لخصائصها الفريدة في تخزين القيمة. ويعتقد أكثر المؤيدين المتحمسين لبيتكوين أنها ستأخذ في النهاية جزءًا كبيرًا من القيمة السوقية للذهب مع إدراك المزيد من المستثمرين لفائدتها.

وبسعر الذهب، فإن ١ بيتكوين تساوي حاليًا ٩,٩٦١ أوقية.

تسعير بيتكوين بالذهب من buybitcoinworldwide.com

يمكن أن يصبح عام ٢٠٢٠ هو العام الذي تغيرت فيه اتجاهات بيتكوين الرئيسية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين الذين طالما شككوا في العملات الرقمية. حيث ألقى المستثمرون مثل بول تيودور جونز وستانلي دراكنميلر بثقلهم وراء بيتكوين، بينما أصدرت البنوك الكبرى مثل سيتي غروب وجي بي مورغان إرشادات إيجابية بشأن العملة المشفرة الرئيسية.

وعلى الجانب التجاري، تشير التقديرات إلى أن الشركات تمتلك ٤,٥٤٪ من إجمالي المعروض من بيتكوين، وهو ما يعادل حوالي ١٥,٣ مليار دولار بالأسعار الحالية.

في غضون ذلك، تمتلك بلاك روك تعرضًا غير مباشر لعملة بيتكوين من خلال حصتها في ملكية مايكروستراتيجي، وهي شركة لاستخبارات الأعمال حولت معظم احتياطياتها النقدية إلى بيتكوين في وقت سابق من هذا العام.