عناوين محافظ إيثريوم التي تعحتوي على عملة واحدة على الأقل تسجّل رقمًا قياسيًا

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - قد يكون الاتجاه الصعودي لبيتكوين (BTC) هو المسيطر على عناوين الأخبار، لكن العملة المشفرة الرائدة ليست العملة الوحيدة التي تظهر مؤشرات إيجابية قوية.

ووفقًا لبيانات من تنبيهات غلاسنود، فإن عدد عناوين محفظة إيثريوم (ETH) التي تحتوي على ١ إيثريوم على الأقل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق يوم ١٩ نوفمبر:

اعتبارًا من وقت كتابة هذه المقالة، يتم تداول إيثريوم عند أكثر من ٥٠٠ دولار أمريكي، متابعةً بذلك الاتجاه الصعودي القوي الذي بدأ في بداية شهر نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين الفرديين إنشاء عناوين محفظة متعددة، مما يعني أن الرقم ١,١٧ مليون لا يعني بالضرورة وجود نسبة ١:١ إلى عدد المستخدمين أو الكيانات.

بالإضافة إلى انعكاس الاتجاه الصعودي في السوق على نطاق أوسع، يمكن أن يعكس العدد الكبير من حاملي إيثريوم عاملين آخرين. أولًا، شعبية التمويل اللامركزي (DeFi)، والتوكنات المرتبطة التي تستخدم شبكة إيثريوم. في حين أن قيمة العديد من هذه التوكنات قد تعرضت لضربات بالنسبة إلى عمليات التشغيل الصاعدة السابقة، إلا أن القيمة الإجمالية للدولار التي تم قفلها في التمويل اللامركزي ظلت عند ١٤,٠٥ مليار دولار حتى وقت كتابة المقالة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تاريخ الإطلاق الحالي للمرحلة O من إيثريوم ٢.٠ في ١ ديسمبر، وقد شجع المؤسس المشارك لشركة إيثريوم "فيتاليك بوترين" المجتمع على توقع تحسينات كبيرة على مستوى تطوير الشبكة والشبكات.

حسبما أفاد محللو السوق في كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، يمثل السعر الحالي لإيثريوم أعلى مستوى في عامين ونصف العام، مما يجعل العملة تفوق أداء بيتكوين بشكل عام في عام ٢٠٢٠.