حجم البحث العالمي عن بيتكوين يبدو أعلى مما كان عليه في عام ٢٠١٧

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:51 مساءً - وفقًا للبيانات التي جمعها براد مايكلسون، كبير مديري التسويق في منصة التداول والاستثمار الرئيسية إيتورو، كان الحجم العالمي الشهري لعمليات بحث بيتكوين في ديسمبر ٢٠١٧ أقل من نوفمبر ٢٠٢٠.

ومستشهدًا ببيانات من مزود بيانات محركات تحسين البحث SEMrush، قال مايكلسون إن أحجام البحث الشهرية العالمية المرتبطة ببيتكوين في نوفمبر ٢٠٢٠ بلغت ٨,٩ ملايين عملية بحث. وهذا أكثر بنسبة ٣٥٦٪ من حجم البحث عن بيتكوين المسجل في ديسمبر ٢٠١٧، والذي بلغ ٢,٥ مليون، وفقًا لبيانات مايكلسون.

كما أشار مايكلسون إلى وجود تناقض كبير بين بيانات SEMrush و مؤشرات غوغل، وهي أداة شائعة لتحليل شعبية أهم استعلامات البحث في غوغل:

"الشيء المثير للاهتمام الذي لم تظهره بيانات مؤشرات غوغل هو أن الحجم العالمي الشهري لعملة بيتكوين في ديسمبر ٢٠١٧ كان في الواقع أقل مما نراه في نوفمبر ٢٠٢٠."

ففي الواقع، وفقًا لبيانات من مؤشرات غوغل، فإن أحجام البحث عن بيتكوين حتى الآن بعيدة كل البعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في ديسمبر ٢٠١٧، عندما وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند ٢٠٠٠٠ دولار. ووفقًا لمؤشرات غوغل، فإن مؤشر بحث بيتكوين يمثل ٢٠ نقطة فقط في نوفمبر ٢٠٢٠، مقابل ١٠٠ نقطة في ديسمبر ٢٠١٧.

مخطط الاهتمام بالبحث عن "بيتكوين" على غوغل لمدة خمس سنوات. المصدر: غوغل

إذا كان هذا صحيحًا، فمن الواضح أن بيانات SEMrush مرتبطة بزيادة كبيرة في عدد عناوين بيتكوين الجديدة المسجلة. ففي ١٨ نوفمبر، وصل عدد عناوين بيتكوين المسجلة في الساعة إلى ما يقرب من ٢٥٠٠٠ عنوان لأول مرة منذ يناير ٢٠١٨، وفقًا لبيانات من خدمة تحليلات العملات الرقمية غلاسنود.