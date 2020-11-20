الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك يقول إن العملات المشفرة ستكون مفيدة ولكن يصعب فهم بيتكوين

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:51 مساءً - في حين أن الاتجاه الصعودي المستمر للعملات المشفرة يعزز اعتمادها، لا يزال بعض المستثمرين من المليارديرات يجدون بيتكوين (BTC) على أنهاأحد مصادر الإلهاء.

حيث ادعى ماسايوشي سون، رجل الأعمال الملياردير في مجال التكنولوجيا والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليابانية، أنه "لا يفهم" بيتكوين، وسط ارتفاع العملة المشفرة لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وفي حديثه في مؤتمر DealBook لنيويورك تايمز، قال سون إنه وجد أن استثمار بيتكوين "يصرف انتباهه عن عمله الخاص"، حسبما أفاد موقع بيزنس إنسايدر يوم ١٩ نوفمبر.

حيث قال سون إنه يقضي حوالي خمس دقائق كل يوم في مشاهدة تقلب أسعار بيتكوين. وأشار سون إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن يستثمر "١٪ من أصوله الشخصية" في بيتكوين، مما يعني أنه استثمر "حوالي ٢٠٠ مليون دولار".

وقد أوضح الملياردير إن الإلهاء المتكرر دفعه إلى بيع كل حصته في بيتكوين، مما تسبب في خسائر بنحو ٥٠ مليون دولار. حيث قال سون عن الخروج من بيتكوين: "أشعر بتحسن كبير".

صرح سون أن العملات الرقمية هي تطور مفيد وأنها لن تختفي في أي وقت قريب، لكنه سيركز على مشاريع أخرى. وأوضح قائلًا:

"أعتقد أن العملة الرقمية ستكون مفيدة [...] لكني لا أعرف ما هي العملة الرقمية، وما هيكلها، وما إلى ذلك."

يقال إن سون اشترى بيتكوين عندما كان سعرها يقترب من أعلى مستوى تاريخي له عند ٢٠٠٠٠ دولار في ديسمبر ٢٠١٧. وحسبما ورد سابقًا، فقد زُعم أن يون خسر الملايين من خلال بيع العملة المشفرة في أوائل عام ٢٠١٨ عندما بدأ سعر بيتكوين في الانخفاض لاحقًا.

تأتي تصريحات سون الأخيرة وسط اتجاه صعودي رئيسي في أسواق العملات المشفرة، مع اقتراب بيتكوين من ٢٠٠٠٠ دولار. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بسعر ١٨٢٢٧ دولارًا، وفقًا لمؤشر أسعار بيتكوين من كوينتيليغراف.