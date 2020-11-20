الشريك المؤسس لمورغان كريك ديجيتال يبيع سيارته من طراز تشيفي مقابل بيتكوين

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:51 مساءً - مع استمرار زخم بيتكوين (BTC) في النمو، يبدو أن بعض الأشخاص يفضلون بيع ممتلكاتهم مقابل العملات المشفرة بدلًا من النقود الورقية.

حيث باع جيسون ويليامز، المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال، وهي شركة استثمار متخصصة في الأصول الرقمية تديرها مورغان كريك كابيتال، سيارته مقابل بيتكوين.

وقد أعلن ويليامز على تويتر أنه باع سيارته شيفروليه سوبربان لعام ٢٠٠٧ مقابل ٠,٤ بيتكوين، بقيمة حوالي ٧٣٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. ووفقًا لموقع تسوق السيارات Edmunds.com، تكلف سيارة سوبربان ٢٠٠٧ المستخدمة حوالي ٧٠٠٠ دولار، في حين أن طراز ٢٠٢١ الجديد يكلف أكثر من ٥٠٠٠٠ دولار، وفقًا لموقع شفروليه الرسمي.

وإذا تجاوز سعر بيتكوين ١٣٠ ألف دولار، كما توقع البعض، فهناك فرصة أن ويليامز قد باع سيارته التي يبلغ عمرها ١٣ عامًا مقابل سعر مشابه لسيارة من طراز جديد تمامًا.

على الرغم من الحالات المعلنة للمشاهير ورجال الأعمال الذين يتعاملون في العملات المشفرة، لا يزال استخدام بيتكوين للمدفوعات منخفضًا نسبيًا، مع انتقاد الكثيرين للعملة لكونها وسيلة سيئة للدفع. ومع ذلك، في منشور مدونة مؤخرًا، تهدف فيديليتي ديجيتال أسيتس إلى تبديد هذه الفكرة، مما يشير إلى أن لامركزية شبكة بيتكوين وعدم قابلية تغيير البيانات عليها يؤتيان ثمارهما.

علاوة على ذلك، بدأت الشركات الكبرى المرتبطة بالمدفوعات أخيرًا في الانضمام إلى العملة المشفرة الأساسية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شبكة المدفوعات الرئيسية بي بال أخيرًا خدمة تداول العملات المشفرة والدفع للعملاء في الولايات المتحدة.