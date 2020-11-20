سعر بيتكوين يتضاعف منذ التنصيف، مع بقاء ٣,٤ ملايين بيتكوين فقط للمشترين

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:55 مساءً - تضاعف سعر بيتكوين أكثر من الضعف منذ أن انخفضت مكافأة الكتلة لبيتكوين إلى النصف للمرة الثالثة في مايو. أو على وجه الدقة، اكتسبت بيتكوين ١١٠٪ منذ التنصييف، مع ارتفاع الأسعار من ٨٥٦٦ دولارًا في ١١ مايو ٢٠٢٠ لتسجّل ١٨٠٠٠ دولار حتى وقت كتابة المقالة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٩ نوفمبر من شركة تحليل العملات المشفرة تشيناليسيس، تغيرت مستويات السيولة وتدفقات الصرف بشكل كبير منذ التنصيف.

تحدد الشركة عملات بيتكوين غير السائلة، أو التي يحتفظ بها المستثمرون، على أنها "محافظ ترسل أقل من ٢٥٪ من عملات بيتكوين التي تلقتها من قبل"، بينما تُصنف المحافظ المتبقية على أنها عملات بيتكوين سائلة، أو بيتكوين يملكها المتداول.

عملات بيتكوين السائلة مقابل عملات بيتكوين غير السائلة: تشيناليسيس

تُظهر بيانات تشيناليسيس أن عدد عملات بيتكوين المتاحة للمستثمرين الجدد بدأ في الانخفاض في وقتٍ مبكر من هذا العام، بينما زادت عملات بيتكوين غير السائلة بشكل حاد. وتقدر تشيناليسيس أن عدد عملات بيتكوين السائلة حاليًا يمكن أن يصل إلى ٣,٤ ملايين.

وتعزو الشركة تناقص المعروض من عملات بيتكوين السائلة إلى التجميع الكبير من المستثمرين المؤسسيين طوال عام ٢٠٢٠:

"من المستثمرين البارزين مثل شركة إدارة صناديق التحوط بول تيودور جونز، الذي قارن شراء بيتكوين بالاستثمار المبكر في أبل أو غوغل، إلى شركات مثل سكوير، التي استثمرت ٥٠ مليون دولار أو ١٪ من إجمالي أصولها في بيتكوين، وكذلك فإن الشركات الرئيسية، والشؤون المالية المؤسسات تتحول إلى بيتكوين".

تمتلك شركة إدارة صناديق العملات المشفرة غرايسكيل بيتكوين ترست، التي تمثل أكثر من اثني عشر مستثمرًا مؤسسيًا مرموقًا، أكثر من ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين - تم تجميع ٥٠٪ منها في الأشهر الستة الماضية.

وبالأمس، ذكرت منصة التحليلات غلاسنود ستوديو أن عائدات تعدين بيتكوين عادت إلى مستويات ما قبل التنصيف. ففي اليوم السابق، حصل القائمون بالتعدين على رقم قياسي بلغ ٢١,٢ مليون دولار أمريكي في الإيرادات اليومية في اليوم السابق، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الأرباح بعد التنصيف مباشرةً.

وقبل أن يصبح مناصرو بيتكوين متحمسين للغاية، من الجدير بالذكر أن سعر إيثريوم قد تفوق بشكل كبير على بيتكوين خلال نفس الفترة، حيث نما أكثر من ١٦٠٪، من ١٨٥ دولارًا إلى ٤٨٢ دولارًا منذ ١١ مايو.