إطلاق أول خطط تقاعد بيتكوين برعاية شركة في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:55 مساءً - أطلقت ديجيتال أسيت إنفستمنت مانجمنت (DAiM)، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها الولايات المتحدة، أول خطط تقاعد ٤٠١(k) في البلاد برعاية صاحب العمل تدعم بيتكوين.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١٩ نوفمبر، ستعمل ديجيتال أسيت إنفستمنت مانجمنت كمستشار وائتماني في مساعدة الشركات على "إنشاء خطة ٤٠١(k) التي تقدم العديد من المحافظ النموذجية الموصى بها ذات المخاطر المتفاوتة للأصول التقليدية وتخصيص ما يصل إلى ١٠٪ لبيتكوين."

سيتم الاحتفاظ ببيتكوين في محافظ التخزين الباردة بواسطة جيميني ترست، مما يسمح لديجيتال أسيت إنفستمنت مانجمنت بنقل بيتكوين إلى الموظفين السابقين الذين تركوا الشركات المشاركة.

تتوافق خطط ديجيتال أسيت إنفستمنت مانجمنت الصديقة للعملات المشفرة مع قانون تأمين دخل الموظفين لعام ١٩٧٤، وسيكون بإمكان أصحاب العمل تقديمها اعتبارًا من عام ٢٠٢١.

بينما تمكن المواطنون الأمريكيون من تضمين الأصول المشفرة في حسابات التقاعد الفردية وخطط ٤٠١ (k) وحسابات الوساطة الخاصة بهم منذ أن بدأت دائرة الإيرادات الداخلية في فرض ضرائب على بيتكوين في عام ٢٠١٨، أخبر آدم بوكورنيكي، مدير العمليات في ديجيتال أسيت إنفستمنت مانجمنت، كوينتيليغراف أنه "كان من المستحيل تقديم بيتكوين داخل الخطط القائمة على الشركة بالفعل حتى الآن".

"الاختلاف هو أنه يمكنك أن تأخذ خطة ٤٠١k قديمة وتحولها إلى حساب تقاعد فردي عندما تترك وظيفة أو صاحب عمل للاستثمار في بيتكوين، ولكن لم يكن من الممكن أبدًا الاستثمار في بيتكوين أثناء العمل في شركة دون أخذ عقوبة أو إنهاء وظيفتك حتى الآن."

وأضاف بوكورنيكي أن صناعات إدارة الثروات التقليدية كانت "بطيئة في الترحيب ببيتكوين"، مشيرًا إلى أنه "بالكاد يوجد أي مستشارين للاستثمار يقدمون وصولًا مرخصًا ومنظمًا إلى بيتكوين مباشرة في حسابات الوساطة والتقاعد".

وهو يعزو إحجام القطاع إلى "الروتين التنظيمي الجاد" المحيط بالامتثال للعملات المشفرة، مؤكدًا أن الأمر استغرق "ما يقرب من عام كامل من البناء البطيء" قبل منح الموافقة لديجيتال أسيت إنفستمنت مانجمنت لتقديم خدمات يرعاها صاحب العمل:

"كشركة استشارات، لا يمكن فقط البدء في إدارة وتقديم المشورة بشأن بيتكوين لأنك تريد ذلك. فهناك قدر هائل من العمل والامتثال الذي يتعين القيام به لتطوير الأطر التشغيلية والبنية التحتية والشراكات الإستراتيجية التي يجب أن تتضافر معًا لتكون متوافقة في كل ولاية تعمل فيها".

كما أشار بوكورنيكي إلى "ازدهار" الطلب على استثمارات التقاعد في بيتكوين، مضيفًا: "لقد رأينا معظم الطلب من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٨ و٤٥ عامًا".