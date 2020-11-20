هيئة الأوراق المالية والبورصات تمنح موافقتها لمنصة تواصل اجتماعي لإصدار عملة مستقرة دون التسجيل كأوراق مالية

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:50 صباحاً - أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خطابًا نادرًا بعدم اتخاذ إجراء ردًا على طلب من منصة مدعومة من بلوكتشين بشأن إصدار أصل رقمي.

وينص خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات الصادر يوم ١٩ نوفمبر على أن قسم تمويل الشركات التابع لها "لن يوصي بإجراء تنفيذي" ضد منصة التواصل الاجتماعي الرمزية IMVU لإصدار أصلها الرقمي VCOIN في ظل ظروف معينة. حيث ستسمح الهيئة للشركة بتقديم التوكن دون تسجيله كأوراق مالية.

وغالبًا ما يتعين على شركات العملات المشفرة التي تصدر التوكنات الخاصة بها أن تلتزم بالإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي ثبت أنه مثير للجدل. تصنيف "الأوراق المالية" هو للأصول التي تعتمد على عمل طرف ثالث لكسب الربح. وللالتزام بخطاب عدم اتخاذ إجراء، تحتاج IMVU إلى الحفاظ على عملتها المستقرة الجديدة من أن تبدو وكأنها فرصة استثمارية، والتي، اكتُشف أن فيسبوك فعلها مع عملة ليبرا المستقرة الخاصة به على سبيل المثال.

كجزء من شروط خطاب توصية الموظفين، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن IMVU ستظل خاضعة للوائح اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى وجود "حدود محددة" على مشتريات وتحويلات وتحويلات VCOIN. ذكر الخطاب أيضًا أن IMVU ستحتاج إلى جعل التوكن "متاحًا باستمرار بكميات غير محدودة وبسعر ثابت" قدره ٠,٠٠٤ دولار، ولن "يروج أو يدعم إدراج أو تداول" التوكن على أي منصة تابعة لجهة خارجية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الشركة من استخدام عائدات مبيعات VCOIN لتحديث شبكتها قبل توفر التوكنات.

ومع ذلك، في بداية واضحة، ذكرت الهيئة التنظيمية أنها لن توصي بإجراء تنفيذي ضد IMVU لإتاحة VCOINs "للغرض المقصود". وفقًا للمنصة، يمكن للمستخدمين شراء التوكنات من IMVU وكسبها ونقلها لعملات ورقية.

يعبر الخطاب عن رأي موظفي الهيئة بشأن الإنفاذ، وليست قرارًا قانونيًا. ومع ذلك، فقد تم إصدار خطابات عدم اتخاذ إجراء هذه مرتين فقط لشركات العملات المشفرة. في أبريل ٢٠١٩، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها لن توصي باتخاذ إجراءات إنفاذ ضد شركة Turnkey Jet للطائرات في بيع توكنات TKJ.

وبعد بضعة أشهر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات خطابًا مشابهًا لطالبة بالصف الثامن أرادت إصدار التوكنات لشركة ألعاب العملات المشفرة الخاصة بها Pocketful of Quarters. ولكن تمت الموافقة على هذين التوكنين على أساس كونهما أكثر عزلًا من VCOIN، حيث لا يسمحان للتوكنات بالتحويل إلى عملات ورقية رسمية.

حيث قال جون بوريس، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في IMVU لكوينتيليغراف إن "خطاب عدم اتخاذ إجراء هذا ذو مغزى لأنه على عكس الخطابين الآخرين، فهذه هي المرة الأولى التي ترحب فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات توكن ERC-٢٠ - إنها تقول "يمكن لكم إطلاقها من المنصة". "سيسمح له بالانطلاق بحرية، إذا جاز التعبير".

في حين أن كلًا من Pocketful of Quarters و Turnkey Jet كان لهما حالات استخدام محدودة للغاية، فإن IMVU هي بالفعل منصة راسخة، مع معاملات افتراضية يستخدمها ما يقرب من ٧ ملايين لاعب شهريًا. وقد افترض بوريس أن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات استند إلى إنشاء "حالة إثبات حقيقية" لمجال العملات المشفرة وبلوكتشين الأوسع:

"مستخدمونا مرتاحون جدًا بالفعل لحالة استخدام النقود لشراء عملة رقمية ثم إنفاقها مع بعضهم البعض على المنصة. ونحن واثقون جدًا من التبني".

نظرًا لأن خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات ينص على أنه لا يمكن نقل توكنات VCOIN إلى منصات تابعة لجهات خارجية، بل سيتمكن مستخدمو IMVU من إرسالها خارج العالم الافتراضي مقابل رسوم معاملات بنسبة ١٠٪ وإلى محفظة خاصة، حيث قالت الشركة إنها ستقوم بشرائها مرة أخرى. VCOIN بالتأكيد ليست بيتكوين (BTC) - إذ سيتم بيعه بسعر ثابت ويمكن زيادة المعروض من التوكنات لاحقًا.

تخطط IMVU لبدء بيع التوكنات في البيئة الافتراضية بدءًا من يناير.