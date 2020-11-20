براد غارلينغهاوس من ريبل يريد لعملة بيتكوين أن تنجح

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:52 صباحاً - قد يكون براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، من منتقدي بيتكوين (BTC)، لكنه لا يزال يريد أن تنجح العملة المشفرة الأصلية على المدى الطويل.

حيث ظهر في حلقة ١٩ نوفمبر من بودكاست "برينستورم" من فورتشن، وبحسب ما ورد قال غارلينغهاوس إن بيتكوين لا تتنافس مع ريبل وأنه لا يزال يحتفظ بالعملة الرقمية الأولى:

"لا أرى أن ما تفعله ريبل تنافسي إلى حدٍ ما مع بيتكوين. أريد أن تكون عملة بيتكوين ناجحة".

وألمح إلى أنه خلال السوق الصاعدة التالية، فإن ارتفاع بيتكوين يبشر بالخير بالنسبة للعملات المشفرة الأخرى.

تتمتع بيتكوين بجاذبية كبيرة على الأصول الرقمية الأخرى، بما في ذلك ريبل، وذلك بفضل هيمنتها السوقية المطلقة وجاذبيتها الواسعة بين المستثمرين. بلغ معدل هيمنة بيتكوين ٦٦,٢٪، مما يعني أن ثلثي إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة يتم الاحتفاظ به في بيتكوين.

خلال ذروة ازدهار العملات البديلة في يناير ٢٠١٨، انخفض معدل هيمنة بيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ حوالي ٣٢,٨٪، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

ثم ارتفعت هيمنة بيتكوين بشكل مطرد خلال الأسابيع الستة الماضية بعد سلسلة من القفزات الرئيسية في الأسعار. ارتفعت ريبل أيضًا هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى عند حوالي ٠,٣٠٧٥ دولار، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

تأتي النظرة الإيجابية لغارلينغهاوس بشأن بيتكوين بعد أقل من أسبوعين من قيام المدير التنفيذي لشركة ريبل بتحذير الشركات من الاحتفاظ بالعملة الرقمية.

ففي تغريدة بتاريخ ٩ نوفمبر، أشار غارلينغهاوس ضمنًا إلى أن شراء بيتكوين لم يكن طريقة جيدة للتقرب من إدارة بايدن القادمة، والتي اتخذت موقفًا أقوى بشأن حماية البيئة. في حين يُقال إن إجماع إثبات العمل الذي يستنزف موارد بيتكوين ضار بالبيئة.

وتحت قيادة بايدن، قد يتعين على الشركات المتداولة علنًا الكشف عن جميع أنشطتها المنتجة للغازات الدفيئة. بالنسبة لشركات مثل سكوير ومايكروستراتيجي، التي قامت بتحويل جزء من ميزانيتها العمومية إلى بيتكوين، قد يعني ذلك متطلبات إبلاغ إضافية.