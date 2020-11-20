مؤسس ماي إيثر واليت يشارك رأيه حول أكثر الدول ودية للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:52 صباحاً - مع امتلاك كل دولة حول العالم للوائح مختلفة بشكل كبير، ما هي الدولة الأكثر ودية للعملات المشفرة؟ وصف كوسالا هيماشاندرا، الرئيس التنفيذي ومؤسس ماي إيثر واليت، السؤال بأنه صعب.

حيث قال هيماشاندرا لكوينتيليغراف: "علينا أولًا تحديد ما تعنيه كلمة صديقة العملات المشفرة". "بعض البلدان، مثل الصين، تبحث في إصدار عملات رقمية حكومية، والتي من شأنها أن تشجع التبني السريع، ولكنها ليست مخلصة للروح اللامركزية للعملات المشفرة."

فقد أثبتت الصين نفسها كواحدة من البلدان الأقل صداقة للعملات المشفرة على مر السنين، حيث شهدت العديد من القيود والحظر. طوال عام ٢٠٢٠، بذلت الصين جهودًا كبيرة من أجل عملتها الرقمية للبنك المركزي، اليوان الرقمي، على الرغم من اختلاف مثل هذا الأصل عن الأصول الرقمية اللامركزية والمفتوحة الأصلية لمجال العملات المشفرة.

تابع هيماشاندرا قائلًا إنه "في بعض الأماكن، لا سيما تلك التي تكون فيها العملات الورقية غير مستقرة أو شديدة التضخم، قد تكون اللوائح ضد العملات المشفرة، ولكن هناك استخدام واسع النطاق لحلول العملات المشفرة من جانب العميل". فنزويلا، على سبيل المثال، عانت من ارتفاع مستويات التضخم. وردًا على ذلك، اكتسبت الأصول المشفرة شعبية في المنطقة.

تتمتع الولايات المتحدة بموقف فريد حيث تحمل كل ولاية على حدة قوانين ولوائح مختلفة، بينما تخضع أيضًا لسلطة الحكومة الفيدرالية. حيث أوضح مؤسس ماي إيثر واليت أنه "في الولايات المتحدة، يمكن أن يختلف مدى تقبل العملات المشفرة بشكل كبير من ولاية إلى أخرى". وغالبًا ما يظهر هذا المفهوم نفسه عندما تصدر منصات العملات المشفرة الأمريكية منتجات أو خدمات جديدة، يتم إطلاقها في ولايات معينة ومن ثم تتبعها الولايات الأخرى.

ومع ذلك، فإن المشهد والأخلاقيات العالمية لشركة العملات المشفرة تلعب دورًا في هذا السؤال. حيث قال هيماشاندرا:

"إن البحث عن المنطقة الجغرافية الأكثر تقبلًا للعملات المشفرة ليس بالضرورة الإطار الأكثر فائدة، لأن كل مزود خدمة عملات مشفرة يجب أن يطمح إلى قاعدة مستخدم عالمية. كشركات في المجال، ما يمكننا القيام به هو الاستمرار في التركيز على جعل العملات المشفرة أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام، بحيث يتم تشجيع التبني وجعل الحدود الجغرافية أقل أهمية".

نمى مجال العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠ مع ارتفاع أسعار بيتكوين وازدهار التمويل اللامركزي. ولكن خلال هذه الفترة من تطور صناعة بلوكتشين، واصلت الولايات المتحدة متابعة التطبيق القانوني للتكنولوجيا.