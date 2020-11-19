ماكغلون من بلومبرغ يعتقد أن بيتكوين يمكن أن تصل إلى ١٧٠ ألف دولار على مدار العامين المقبلين

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوياته بشكل نادر، حيث يتباطأ حاليًا بين ١٧٠٠٠ دولار و١٨٥٠٠ دولار قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية. كذلك تجاوز الذهب مؤخرًا أعلى مستويات سعر الدولار الأمريكي على الإطلاق، متجاوزًا ٢٠٠٠ دولار للأونصة قبل أن يتراجع ويستقر في السعر. ويعتقد مايك ماكغلون، الخبير الاستراتيجي في بلومبرغ إنتليجنس، أن الأمر نفسه يمكن أن يحدث مع بيتكوين.

حيث قال في مقابلة مع بلومبرغ يوم الأربعاء إن "٢٠ ألف دولار هي مقاومة جيدة جدًا على المدى القصير".

"أنا أخشى أنه من المحتمل أن يفعل السعر ما فعله الذهب. فقد وصل إلى ٢٠٠٠ دولار، وبعد ذلك يقوم بالاستقرار في سوق صاعدة منذ ذلك الحين".

ارتفع سعر بيتكوين إلى ما يقرب من ١٨٥٠٠ دولار يوم الثلاثاء قبل أن يهبط بالقرب من ١٧٢٠٠ دولار بعد فترة وجيزة، بناءً على بيانات تريدينغ فيو ومنذ ذلك الحين، تم تداول الأصل بشكل جانبي، وتم توحيده بين هذين المستويين. وعلى نطاق طويل الأجل، يتوقع ماكغلون مزيدًا من الاتجاه الصعودي لعملة بيتكوين في السنوات القادمة. حيث أوضح قائلًا:

"الشيء الأساسي في بيتكوين هذا العام بسيط للغاية - لقد أضافت واحدًا فقط في مقدمة الرقم. نتذكر أنه كان حوالي ٧٠٠٠ دولار في نهاية العام الماضي. وما يقلقني - إذا نظرت إلى الأداء السابق، والذي يُحتمل أن يكون مؤشرًا على المستقبل، فمن للممكن أن يضيف العام أو العامين المقبلين صفرًا إلى الجزء الخلفي من الرقم".

مع السعر المرجعي عند ٧٠٠٠ دولار في نهاية عام ٢٠١٩، أضاف بيتكوين واحدًا إلى هذا الرقم، مما جعله ١٧٠٠٠ دولار. وستعني إضافة صفر إلى الجزء الخلفي من ١٧٠٠٠ دولار يعطي توقعات مستقبلية قدرها ١٧٠٠٠٠ دولار. ومع ذلك، فقد خرق بيتكوين بالفعل مبلغ ١٨٠٠٠ دولار خلال مقابلة ماكغلون، لذا فإن إضافة صفر يمكن أن يعني سعرًا مستقبليًا قدره ١٨٠٠٠٠ دولار.

تطرق ماكغلون إلى عدد من النقاط المهمة الأخرى خلال الفقرة القصيرة، بما في ذلك الإشارة إلى تقلبات أسعار بيتكوين. وأوضح أن "بيتكوين أصبحت نسخة رقمية من الذهب". حيث قال إن "إحدى النقاط الرئيسية التي تحدث هذا العام هي أن تقلبات بيتكوين آخذة في الانخفاض". "في الواقع، إنه أدنى سعر على الإطلاق مقابل الذهب."

كما أوضح الخبير الاستراتيجي أيضًا انخفاض تقلبات بيتكوين مقابل مؤشر ناسداك، وهو مقياس شائع للسوق. "في حين كانت كل الأصول الخطرة الأخرى على هذا الكوكب تتعرض لتزايد التقلبات، كانت تقلبات بيتكوين آخذة في الانخفاض."

ذكر ماكغلون أيضًا "الخوف المؤسسي من تفويت الفرصة" فيما يتعلق ببيتكوين بما يتماشى مع طباعة النقود. حيث شهد هذا العام قيام عددٍ من الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال المالي بشراء كميات من بيتكوين، مثل مايكروستراتيجي وسكوير الخاصة بجاك دوروسي.