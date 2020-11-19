صانع السياسة في بنك إنجلترا يقول إن العملات الرقمية يمكن أن تكون جزءًا من "النظام النقدي الجديد"

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - يقوم بنك إنجلترا (BoE) بتوسيع تقييمه للعملات الرقمية، بما في ذلك تقييم كيف يمكن أن تشكل هذه الأصول أساس "النظام النقدي الجديد".

حيث ألقى آندي هالدين، كبير الاقتصاديين بالبنك وعضو لجنة السياسة النقدية، خطابًا يوم الأربعاء في مؤتمر الذكرى العاشرة لـ TheCityUK.

ويتعمق النص المكون من ١٩ صفحة بعنوان "اغتنام الفرص من التمويل الرقمي" في موضوعات مختلفة تتعلق بالعملات الرقمية وتأثيرها على الاستقرار المالي والسياسة النقدية.

حيث قال هالدين إن "النموذج التقليدي للبنوك سيتعطل" بسبب استخدام عملة رقمية على نطاق واسع، مضيفًا أنه يجب إيلاء المزيد من الاهتمام "للفوائد المحتملة طويلة الأجل لمثل هذا التحول الهيكلي".

وتتمثل إحدى هذه الفوائد في ظهور ما يسمى بالخدمات المصرفية الضيقة، والتي من شأنها أن تفصل جزئيًا أنشطة البنوك القائمة على المدفوعات "الآمنة" عن أعمالها الائتمانية ذات المخاطر العالية.

حيث قال هالدين:

"من حيث المبدأ، يمكن أن يؤدي الفصل بين المدفوعات الآمنة وأنشطة الإقراض المحفوفة بالمخاطر إلى تنسيق أوثق للمخاطر والمدة في الميزانيات العمومية لتلك المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات."

وعلى صعيد السياسة النقدية، يعتقد محافظ البنك المركزي أن العملة الرقمية يمكن أن تخفف أو ربما تلغي انتشار أسعار الفائدة السلبية. إذ يقول هالدين إن المعدلات الصفرية أو السلبية "تنشأ من قيود تكنولوجية على القدرة على الدفع أو تلقي الفائدة على النقد المادي". وأضاف قائلًا:

"من حيث المبدأ، يمكن للعملة الرقمية المستخدمة على نطاق واسع أن تخفف، إن لم تكن تلغي، هذا القيد التكنولوجي من خلال تمكين فرض أسعار الفائدة على الأصول النقدية للأفراد.

أسعار الفائدة السلبية هي أداة سياسة غير تقليدية تدفعها البنوك المركزية لتشجيع المؤسسات المالية على إقراض الأموال بدلًا من تخزينها في الاحتياطي. وفي بيئة الفائدة السلبي، تدفع المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها الزائدة لدى البنك المركزي. وقد سار كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك سويسرا على هذا المسار في أعقاب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.

يستكشف بنك إنجلترا أيضًا حالات الاستخدام المختلفة للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، لكنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، وفقًا لمدير التكنولوجيا المالية "توم موتون".