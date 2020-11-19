ارتفاع عدد عناوين بيتكوين الجديدة وسط تزايد الخوف من تفويت الفرصة

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 03:50 مساءً - مع وصول بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات يوم ١٨ نوفمبر، بدأ المزيد من الأشخاص حول العالم في الانتقال إلى أكبر عملة مشفرة في العالم، وفقًا لبيانات غلاسنود.

حيث سجلت غلاسنود، وهي شركة كبرى لبيانات تحليلات العملات المشفرة، ارتفاعًا كبيرًا في عدد عناوين بيتكوين الجديدة يوم ١٨ نوفمبر.

ووفقًا لغلاسنود، وصل عدد عناوين بيتكوين الجديدة المسجلة في الساعة إلى ما يقرب من ٢٥٠٠٠ عنوان لأول مرة منذ يناير ٢٠١٨ - الشهر الذي تلا أعلى مستوى لبيتكوين على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار. لا يزال الارتفاع المفاجئ في عناوين بيتكوين الجديدة بعيدًا تمامًا عن الارتفاعات المسجلة في يناير ٢٠١٨، عندما بلغ عدد عناوين بيتكوين الجديدة في الساعة خلال ذلك الشهر ما يقرب من ٢٥٠٠٠.

كما شهد عدد العناوين الجديدة في فترة ٢٤ ساعة أعلى مستوى له على الإطلاق في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧، مع أكثر من ٦٠٠٠٠٠ عنوان.

يُظهر الارتفاع المفاجئ في عناوين بيتكوين الجديدة أن الناس في جميع أنحاء العالم يتجهون بشكل متزايد إلى بيتكوين وسط موجة ارتفاع كبيرة في العملات المشفرة. ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، ارتفعت بيتكوين ما يقرب من ٤٠٠٪ هذا العام، حيث نمت من أقل من ٤٠٠٠ دولار في يناير ٢٠٢٠ إلى أكثر من ١٨٠٠٠ دولار يوم ١٨ نوفمبر.

أدت الأسعار المتزايدة إلى مزيد من الخوف من تفويت الفرصة، مما أدى إلى تبني العملة المشفرة بأعلى وتيرة على مدار السنوات الثلاث الماضية. لكن لا يزال مستوى التبني الحالي منخفضًا على ما يبدو. فوفقًا لتشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم "باينانس"، فإن معدل التبني الحالي للعملات المشفرة يبلغ ٠,١٪، مما يعني أن شخصًا واحدًا فقط من بين ١٠٠٠ شخص يمتلك عملة مشفرة حتى الآن.