أوكي إكس تستأنف عمليات السحب الأسبوع المقبل مع وعودٍ باحتياطيات ١٠٠٪

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 03:50 مساءً - تستأنف بورصة العملات المشفرة الرئيسية أوكي إكس أخيرًا عمليات سحب أصول العملاء بعد أسابيع من الانتظار.

كانت البورصة قد علقت عمليات السحب لأول مرة يوم ١٦ أكتوبر، وهو القرار الذي هز أسواق العملات الرقمية لاحقًا.

ووفقًا لإعلان اليوم، سيتم استئناف عمليات السحب الكامل للعملاء في ٢٧ نوفمبر أو قبله. ستجري أوكي إكس فحوصات أمنية لاستئناف عمليات المحفظة الساخنة والتأكد من أن أموال المستخدمين آمنة.

كما تدعي أوكي إكس أن أموال المستخدم مغطاة باحتياطيات بنسبة ١٠٠٪ وبالتالي "يمكن سحبها دون أي قيود بعد إعادة فتح عمليات السحب".

ستتزامن عمليات السحب المستأنفة مع برنامج مكافأة ولاء المستخدم كوسيلة للبورصة لابداء اعتذارها عن التجميد الممتد لأموال المستخدم. سيتم إصدار التفاصيل المتعلقة بالبرنامج في غضون الأيام القليلة المقبلة.

كذلك يوضح إعلان اليوم سبب قرار البورصة في البداية بتجميد عمليات السحب، مشيرًا إلى أن أحد حاملي المفاتيح الخاصة "قد أكمل مساعدة السلطات في تحقيق تمت الإشارة إليه سابقًا".

ونتيجة لمشاركته في التحقيق، ورد أن الشخص لم يكن قادرًا على تفويض المعاملات داخل نظام المحفظة الساخنة في البورصة. وقد صرحت أوكي إكس أن لديها خطة طوارئ لأصحاب المفاتيح الخاصة تقوم بتشغيل مفتاح احتياطي في حالة الوفاة أو فقدان الذاكرة، لكنها اعترفت بأن هذه الخطة لا تغطي جميع الأمور:

"لقد فشلنا للأسف في تضمين سيناريوهات محددة أخرى، مثل عدم إمكانية الوصول إلى أصحاب المفاتيح الخاصة بسبب ظروف غير متوقعة في خطتنا للطوارئ. وفي هذه الحادثة بالذات، لم يكن الحل النهائي للعجز قصير الأمد لحامل المفتاح الخاص حلًا تقنيًا".

وتظل البورصة تؤكد أنها لم تشارك في أي أنشطة غير قانونية. بعد التعليق الأولي، بدأت التقارير في الانتشار أن مؤسس أوكي إكس مينغ شينغ شو كان قيد التحقيق من قبل السلطات الصينية.

وقبل ساعات فقط من تعليق أوكي إكس لعمليات السحب على منصتها، أبلغت خدمة مراقبة المعاملات المشفرة ويل أليرت عن عدد من عمليات النقل الكبيرة بين أوكي إكس وعناوين محفظة غير المعروفة: عملية تحويل واحدة لمبلغ ١١٨٠ بيتكوين (BTC) أعقبها عملية تحويل أخرى لمبلغ ٣٥٠٠. في ذلك الوقت، بلغت قيمة المعاملات المجمعة حوالي ٥٣,٢ مليون دولار.