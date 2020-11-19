المال الرقمي المشفر هل سيقضي على المال الورقي ؟

العالم يتحرك و يتغير بسرعة و طريق الدفع أيضا تتغير بسرعة في عصر المال الرقمي المشفر، اذ ان اغلب الدول المتقدمة و البلدان النامية بدأت تعتمد على المال الرقمي عوض النقد الفيزيائي. مما قد يُظهر الاتجاه الصاعد للعالم الرقمي وعدًا بتبني العملات الرقمية المشفرة على المدى الطويل، في شكل عملة البيتكوين او غيرها من العملات.

في العديد من الابحاث و الاستطلاعات التي قامت بها وحدات الاستخبارات الاقتصادية يظهرون أن المواقف تجاه الاموال الفزيائية تتغير بسرعة. استطلعت الدراسات على أكثر من ثلاث الاف شخص في جميع أنحاء العالم ، وكانت النتائج كبيرة بحيث غالب الناس يستخدمون بطاقات الائتمان وطرق الدفع الرقمية عبر الهاتف و عبر العملات المشفرة، مثل Bitcoin. لا يقتصر هذا على الولايات المتحدة أو أوروبا. هذا الاتجاه يحدث في جميع أنحاء العالم ، حيث تقود الاقتصادات النامية الطريق نحو شكل جديد من المدفوعات.

الاستطلاع وجد أن ثلثي الأشخاص يستخدمون المدفوعات الرقمية و المال الرقمي المشفر لأكثر من نصف مشترياتهم. من بين الذين لم يتخلو عن المال الفزيائي كل واحد من أصل خمسة اشخاص اعرب عن نيته انه في القريب سيبدأ التخلي عن المال الفزيائي. من المهم ملاحظة أن الدفعات الرقمية هنا تستبعد بطاقات الائتمان ، مع التأكيد بشكل أكبر على حجم التغيير الذي يحدث. تشمل هذه الأنواع من المدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وتطبيقات الهاتف المحمول مثل AliPay و Google Pay ، والتحويلات عبر الإنترنت مثل PayPal و Bitcoin.

في الوقت الحالي ، تمثل البطاقات البنكية أكثر طرق الشراء شيوعًا. ويأتي النقد المادي في المرتبة الثالثة ، بينما العملات المشفرة هي في المرتبة الأخيرة.

ومع ذلك ، يجب ألا يُنظر إلى الشعبية الأقل شيوعًا للبيتكوين والعملات المشفرة على أنها سلبية. تم إصدار Bitcoin في عام 2009 ، وبدأت فقط في الحصول على الشعبية الكبيرة في عام 2015 ، مما يجعلها واحدة من أسرع القطاعات نمواً بين تلك المدرجة. نظرًا لمسار السيولة الهبوطي من حيث الشعبية ، فلن يكون من الصعب التفكير في أن التشفير سيخفي يومًا ما الدفع النقدي.

بدائل النقد الفيزيائي و العملات الورقية

النقد في طريقه لأن يصب طريقة تقليدية قديمة. يصف واحد من كل عشرة من المستجيبين في الاستطلاع بأن بلدهم يعتبر بلد لا يعتمد على الأموال التقليدية. قال أكثر من نصف المجيبين بأنهم من المحتمل جدًا استخدام الدفع الرقمي كوسيلة أساسية لدفع ثمن الأشياء. بشكل عام ، يعتقد سبعة من أصل كل عشرة مستجيبين أن النقد الفيزيائي سيصبح طريقة أقل شيوعًا للمعاملات.

على الرغم من أن العملة المشفرة في المراكز الأخيرة حاليًا عن طرق الدفع الأخرى، إلا أن الإلمام بعملة البيتكوين والعملات الأخرى أصبح منتشرًا في كل مكان. من بين الذين شملهم الاستطلاع ، نسبة تبلغ 85% سمعت عن العملات المشفرة. وتبين الدراسة أن الوعي أعلى في البلدان النامية و المتطورة بخصوص المال المشفر.. من المحتمل أن تمتلك الاقتصادات النامية العملة المشفرة وتستخدمها أكثر من ضعف نظيراتها المطورة. تدعم هذه الأرقام السرد القائل بأن التشفير يمكن أن يساعد في خدمة الفقراء في البنوك.

أكبر حالة استخدام المال الرقمي المشفر وفقا للإستطلاع ، هو الشراء و التحويلات والمدفوعات عبر الإنترنت. ومع ذلك ، بين المستثمرين على المدى القصير والمدى الطويل ، يرى ما يقرب من نصفهم ان العملات المشفرة و البيتكوين تعتبر أصل استثماري.

تشمل مزايا طرق الدفع الرقمية زيادة الكفاءة ، تكاليف أقل ، راحة أكبر ، وإمكانية وصولها لأكبر عدد من الناس و أيضا ستساهم في جعل الفقراء ينظمون إلى النظمة البنكية العالمية. وفي الوقت نفسه ، تهتم الحكومات أكثر بدور نظام البيتكوين و العملات المشفرة في المساعدة في القضاء على تجارة السوق السوداء ، وذلك بفضل حصانة نظام البلوكشين ضد التزوير و ضد الاختراقات، و قوة التتبع للمعاملات.

ومع ذلك ، لا تزال هناك عقبات تحول دون اعتماد أنظمة البلوكشين و العملات المشفرة على نطاق أوسع. الا ان الخصوصية هي عامل كبير ة مهم لصنع قرار المستخدمين للأموال. اذ أن الخصوصية عامل بالغ الأهمية للدفع الإلكتروني، و التي يبحث عنها العديد من المستخدمين.

قال أنتوني لويس ، مؤلف كتاب “The Basics of Bitcoins and Blockchains” ، إن الفهم الأساسي لكيفية عمل العملات الرقمية لا يزال يمثل خطوة مهمة نحو التبني الجماعي.

عامل آخر يعمل لصالح العملة المشفرة هو جائحة فيروس كورونا الأخير. بحث حظر متحف اللوفر النقد الفزيائي و العملات الورقية في بوابة التذاكر بسبب مخاوف من أن تكون الأوراق النقدية عبارة عن ناقلات لفيروس كورونا. وقد تم اتخاذ نفس الحذر على مستوى العالم حيث اتخذت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة خطوات لحجر أو إزالة عملات الفيات من التداولات اليومية. و هنا نرى ان COVID-19 قدم بشكل غير متوقع حافزًا جديدًا بالكامل لرقمنة الأموال. إذ من المحتمل أن تصبح المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول والعملات المشفرة هي قاعدة المعاملات المالية المستقبلية.

قوة المال الرقمي المشفر

يعتقد معظم الناس أن النقد المادي سيصبح طريقة أقل شيوعًا للدفع مقابل الأشياء في المستقبل القريب. و وسائل الدفع الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و عبر الهاتف، والعملات المشفرة تكتسب انتشار واسع و سريع. أكثر من 85% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على دراية بالعملات الرقمية ، مما يدل على أن الوعي ينمو بسرعة. إذ من المحتمل أن تمتلك الاقتصادات النامية عملة مشفرة وتستخدمها مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة.