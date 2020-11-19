أرباح البيتكوين و تقلباته الأخيرة

ارتفع سعر البيتكوين نحو مستوى 18500 دولار مما يعني أنه حقق أرباح قياسية قبل التصحيح الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يظل BTC أعلى من 17500 دولار لاستمرار الاتجاه الصعودي على المدى القريب. ارتفع البيتكوين أكثر نحو المستوى 18500 دولار قبل أن يصحح هبوطيًا بحدة. يحتفظ السعر بالدعم الأساسي البالغ 17500 دولار وهو أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يوجد مثلث متقلص رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 18020 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD. يمكن للزوج أن يبدأ ارتفاعًا جديدًا إذا كان هناك إغلاق مناسب أعلى من 18000 دولار و 18200 دولار.

سعر البيتكوين ، أرباحه و تقلباته الأخيرة

بالأمس ، كانت هناك زيادة حادة في سعر البيتكوين فوق مستوى المقاومة 17500 دولار. صعد BTC أكثر من 10% وكسر مستوى 18000 دولار. تم تداول السعر إلى أعلى مستوى جديد في عدة أشهر بالقرب من 18500 دولار قبل أن يبدأ في الانخفاض الحاد.

انهار السعر فوق 1000 دولار وكسر دعم 17800 دولار. كان هناك أيضًا ارتفاع دون مستوى الدعم البالغ 17500 دولار ، ولكن لم يكن هناك إغلاق تحته. تم تشكيل انخفاض التأرجح الأخير بالقرب من 17299 دولارًا أمريكيًا وتم تشكيل الارتفاع بالقرب من 18107 دولارًا أمريكيًا.

السعر الآن يعزز مكاسبه تحت 18000 دولار. يوجد أيضًا مثلث متقلص رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 18020 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج بيتكوين / دولار أمريكي. يختبر الزوج مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الأخيرة من 17،299 دولارًا أمريكيًا منخفض التأرجح إلى أعلى مستوى 18107 دولار أمريكي.

يبدو أن الدعم الرئيسي الأول يتشكل بالقرب من مستوى 17700 دولار وخط الاتجاه السفلي للمثلث. إنه قريب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الأخيرة من 17299 دولارًا أمريكيًا منخفض التأرجح إلى أعلى مستوى 18107 دولار أمريكي.

إذا كان هناك كسر هبوطي أسفل دعم المثلث ، فقد يختبر السعر دعم 17500 دولار. قد يؤدي الإغلاق المناسب دون مستوى الدعم البالغ 17500 دولار إلى بدء انخفاض قوي في الأيام المقبلة..

هل يحقق البيتكوين أرباح أعلى

إذا تخلصت عملة البيتكوين من مقاومة المثلث ثم وصل ارتفاع التأرجح البالغ 18107 دولارًا ، فقد يرتفع مرة أخرى. العقبة الفورية التالية بالقرب من مستوى 18200 دولار.

من المحتمل أن تفتح المتابعة المناسبة للحركة فوق المستوى 18200 دولار الباب لزيادة أكبر. المقاومة الرئيسية التالية قريبة من 18500 دولار و 18880 دولار.