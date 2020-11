شركاء مغني الراب "تي آي" يدفعون مبلغ ١٠٠ ألف دولار في قضية توكنات FLiK مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 04:51 صباحاً - وافق ثلاثة من شركاء كليفورد جوزيف هاريس جونيور، مغني الراب المعروف أيضًا باسم تي آي الذي كان مسؤولًا عن المساعدة في إطلاق توكن FLiK، على دفع أكثر من ١٠٠٠٠٠ دولار بعد موافقة محكمة محلية أمريكية على التسوية.

ووفقًا للسجلات المقدمة بتاريخ ١٧ نوفمبر في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا، سيدفع تشانس وايت وأوين سميث وويليام سباركس جونيور مبلغ ١٠٢٩٩٢ دولارًا أمريكيًا في تسوية تغطي الغرامات والرسوم والتنازلات عن دورهم في بيع التوكنات في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لتوكن FLiK وكوين سبارك. فاز تي آي، مغني راب وكاتب أغاني، بثلاث جوائز غرامي وكان لديه العديد من الأغاني الفردية الشهيرة بما في ذلك Whatever You Like وLive Your Life.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات ضد الثلاثة في سبتمبر مع رايان فيلتون، مؤسس شركة إنتاج الفيديو إيه في إيه، وتي آي، زاعمين أن عمليات الطرح الأولي للعملات كانت "غير مسجلة ومخادعة". تم اتهام سباركس، وهو مدير وسائل التواصل الاجتماعي في تي آي، بانتهاك أحكام التسجيل بزعم بيع توكنات FLiK على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمغني الراب.

واتُهم وايت وسميث، اللذان يشاركان في صناعة السينما في أتلانتا، بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الترويج لعملة كوين سبارك المزعومة دون الكشف عن أنهما كانا يتقاضيان أجرًا مقابل تأييدهما للتوكن.

وقد وافق الثلاثي على التسويات في ذلك الوقت، والتي وافقت عليها المحكمة يوم الثلاثاء. وبحسب ما ورد لا تزال قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد فيلتون جارية، في حين أمرت اللجنة تي آي لدفع غرامة قدرها ٧٥٠٠٠ دولار وعدم المشاركة في عروض أو مبيعات الأوراق المالية للأصول الرقمية لمدة خمس سنوات على الأقل.

كانت FLiK واحدة من العديد من التوكنات التي تم الإعلان عنها خلال طفرة الطرح أولي للعملات الرقمية لعام ٢٠١٧. وعندما تم إطلاق التوكن في سبتمبر، ادعى فيلتون على وسائل التواصل الاجتماعي أن FLiK ستشهد "نموًا هائلًا في عام واحد" ويمكن استردادها مقابل ١٤,٩٩ دولارًا في ١٥ شهرًا. ومع ذلك، وصل سعر التوكن إلى ٠,٢١ دولار فقط في ذروته في ١٧ أكتوبر ويتم تداوله حاليًا عند ٠,٠٠٠٢٨٩ دولار وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

في عام ٢٠١٨، قامت مجموعة من ٢٥ مستثمرًا بذكر فيلتون وتي آي في دعوى قضائية جماعية تتهمهم بتشغيل مخطط احتيالي يتضمن FLiK عن طريق التهويل من قدر التوكن باستخدام معلومات مضللة وتأييد المشاهير.

وقد قام الفريق القانوني للمجموعة في وقت لاحق بتعديل الدعوى لتشمل الممثل الكوميدي كيفن هارت لدوره المزعوم. رفض قاضي محلي أمريكي الدعوى المرفوعة ضد تي آي في وقتٍ سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أنه لم يجد أي دليل ملموس على انتهاكات للأوراق المالية أو تحريف إهمال فيما يتعلق بقيام مغني الراب بالترويج لتوكن FLiK.