باينانس توظف محامي ترامب الذي ساعد في إيقاف غوكر ميديا عن العمل

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 04:51 صباحاً - في دعوى قضائية رفعت اليوم في محكمة مقاطعة نيو جيرسي الأمريكية، زعمت باينانس أن مقالًا نشرته مجلة فوربس كان تشهيريًا وتسبب في تعويضات "بملايين الدولارات".

وفي حين أن هناك بالفعل أسئلة تتشكل حول مزايا الدعوى القضائية، إلا أن هناك شيئًا واحدًا لم يعد موضع شك: باينانس أصبحت جادة.

حيث استعانت باينانس بخدمات تشارلز هاردر، المحامي المعروف بتمثيله هالك هوغان (تيري جين بوليا) في دعوى ضد غوكر ميديا. وقد حصل على مكافأة قدرها ١١٥ مليون دولار كتعويضات و٢٥ مليون دولار أخرى كتعويضات عقابية لموكله في عام ٢٠١٦ بعد أن نشرت الشركة المدعى عليها أجزاء من شريط جنسي على موقعها على الإنترنت.

أدت محاكمة هاردر مباشرة إلى سقوط شركة غوكر ميديا ​​بعد ذلك بوقت قصير. كما ساعد بيتر ثيل، الملياردير مؤسس بالانتير والمؤسس المشارك لباي بال، في تمويل الدعاوى القضائية بعد أن نشرت غوكر خبرًا يحمل في عنوانه ذكرًا للميول الجنسية لثيل.

احتل هاردر عناوين الصحف مؤخرًا عندما مثّل دونالد ج. ترامب في قضية جنسية أخرى، رفعها ستورمي دانيلز (الاسم الحقيقي ستيفاني كليفورد) ضد رئيس الولايات المتحدة. وفي هذه القضية، كان هاردر في الجانب الرابح من دعوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة، وهي دعوى مزعجة تهدف إلى ثني النقاد عن نشر المواد من خلال تحميلهم تكاليف قانونية كبيرة، وأصبحت التكتيك المفضل للشركات والشخصيات الأثرياء، بما في ذلك السياسيين.

مثذل هاردر أيضًا أعضاء آخرين في عائلة ترامب، بما في ذلك ميلانيا ترامب. ففي دعوى مرفوعة ضد صحيفة ديلي ميل البريطانية، تمكن هاردر من جمع ٢,٩ مليون دولار واعتذار بعد أن ألمحت صحيفة التابلويد إلى أن اليدة ترامب "قدمت خدمات تتجاوز مجرد الاستعراض" في وقتٍ سابق من حياتها. كما مثل جاريد كوشنر، صهر الرئيس، في قضية ضد فانيتي فير.

ومع ذلك، فإن هاردر لم يكن دائمًا ناجحًا. حيث لم يرفع دعوى مهددة ضد صحيفة نيويورك تايمز نيابة عن هارفي وينشتاين، وسحب تمثيله لاحقًا.

يظهر هاردر كممثل لمرة واحدة فقط في القضية، وبالتالي لا يُتوقع منه تمثيل باينانس في الإجراءات القانونية الأخرى.