ديلويت تُدرج بيتباي في قائمة أفضل ٥٠٠ شركة تكنولوجيا

تام شمس - الخميس 19 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - مع استمرار جذب العملات المشفرة للاهتمام السائد، انضمت أيضًا بعض الشركات المحلية في الصناعة إلى دائرة الضوء. حيث انضمت شركة بيتباي لمعالجة مدفوعات بيتكوين إلى صفوف ٤٩٩ شركة تكنولوجية مهمة أخرى اليوم.

أعلنت شركة ديلويت الرائدة للتدقيق أن بيتباي هي واحدة من أفضل ٥٠٠ شركة تكنولوجية رائدة في أمريكا الشمالية، وذلك حسبما يتضح من قائمة أسرع ٥٠٠ شركة تكنولوجيا، حسبما أعلنت بيتباي في بيان عام يوم الأربعاء. تحتل بيتباي المرتبة ٣٤١، متفوقةً على موقع بينترست للتواصل الاجتماعي، والذي يحتل المركز ٣٤٨.

ووفقًا لموقع ديلويت الإلكتروني، "تم تجميع التصنيف بناءً على الطلبات المقدمة وأبحاث قاعدة بيانات الشركة العامة، مع اختيار الفائزين استنادًا إلى النسبة المئوية لنمو السنة المالية على مدى ثلاث سنوات".

تحتل أروهيد للصناعات الدوائية المرتبة الأولى بين المجموعة المرموقة، حيث أظهرت نموًا هائلًا بنسبة ١٠٦٥٠٨٪. وفي المرتبة ٣٤١، تفتخر بيتباي بنموٍ بلغ ٢٩٠٪. في حين تجلس شركة جهاز بث الوسائط "روكو" أسفل القائمة في المركز ٤٨٣.

وقد أوضح البيان أنه "لكي تكون مؤهلًا للحصول على تقدير في قائمة أسرع ٥٠٠ شركة تكنولوجية، يجب أن تمتلك الشركات تكنولوجيا فكرية مملوكة يتم بيعها للعملاء في منتجات تساهم بغالبية عائدات تشغيل الشركة".

وأضاف البيان: "يجب أن يكون لدى الشركات عائدات تشغيلية للسنة الأساسية لا تقل عن ٥٠ ألف دولار أمريكي، وإيرادات تشغيلية للعام الحالي لا تقل عن ٥ ملايين دولار أمريكي".

"بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشركات قد عملت لمدة لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية".

وضع منفذ الوسائط "ريد هيرينغ" أيضًا بيتباي في قائمته الخاصة كأفضل ١٠٠ متسابق نهائي بين الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية في مجالات التكنولوجيا أو علوم الحياة.

ومواصلةً نموها، أعلنت بيتباي يوم الأربعاء عن المزيد من السبل للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من مدفوعات العملات المشفرة.