فيتاليك يقول إن فوائد إيثريوم ٢.٠ ستأتي أسرع مما يتوقعه الناس

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - أجاب فيتاليك بوترين، أحد مؤسسي إيثريوم، مؤخرًا على عدد من أسئلة المجتمع كجزء من جلسة "اسألني أي شيء" (AMA) على ريديت. فخلال جلسة اسألني أي شيء، الذي استضافها فريق بحث إيثريوم ٢.٠ التابع لمؤسسة إيثريوم، قال بوترين إنه يتوقع تحسينات ملحوظة في الشبكة عاجلًا وليس آجلًا.

حيث قال بوترين يوم الأربعاء كجزء من جلسة اسألني أي شيء الخامسة للمؤسسة على إيثريوم ٢.٠: "يحدث الدمج بشكل أسرع، وتحدث نقاط البيع أسرع، ومن ثم تحصل على ١٠٠ ألف معاملة في الثانية أسرع".

عانت شبكة إيثريوم من فترات ازدحام شديد في نقاط مختلفة على مر السنين، اعتمادًا على التطبيقات المختلفة وحركة نقل البيانات ذات الصلة. أبطأت كريبتوكيتيز شبكة إيثريوم كثيرًا في عام ٢٠١٧. وفي الآونة الأخيرة، أدى النشاط المالي اللامركزي إلى انسداد بلوكتشين في إيثريوم، مما أدى إلى ارتفاع الرسوم وأوقات تأكيد أطول من المتوسط.

تطرح إيثريوم ٢.٠ حلًا للتوسيع يزيد بشكل كبير من عدد المعاملات في الثانية. كما ستنقل بلوكتشين إلى خوارزمية إجماع مختلفة تُعرف باسم إثبات الحصة. وعلى الرغم من أن الانتقال واجه عددًا من التأخيرات، إلا أن الفريق يقول إنه يهدف حاليًا إلى تحديد تاريخ الإطلاق ليكون ١ ديسمبر للمرحلة ٠ من إيثريوم ٢.٠.

تعد الترقيات المرتكزة على التجميع والدمج المبسط ومواءمة المراحل من بين أفضل المراجعات لخارطة طريق إيثريوم ٢.٠، وفقًا لبوترين، والتي تؤثر على النتائج النهائية للشبكة. حيث قال بوترين إن "كل هذه التغييرات مصممة لتقليل الوقت حتى يصبح إيثريوم ٢ مفيدًا للناس".

كان التوسع، بشكل عام، نقاشًا قويًا في مجال العملات المشفرة، ليس فقط لإيثريوم ولكن أيضًا للأصول الأخرى، مثل بيتكوين.