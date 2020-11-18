باينانس ترفع دعوى قضائية في أمريكا ضد فوربس واثنين من صحفيي العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:55 مساءً - رفعت باينانس دعوى قضائية في ولاية نيو جيرسي ضد فوربس ميديا واثنين من صحفييها، وهما مايكل ديل كاستيلو وجيسون بريت، زاعمةً أن مقالًا نُشر تحت عنوان "وثيقة "تاي تشي'' المسربة تكشف عن مخطط باينانس المفصل للتهرب من الهيئات التنظيمية لبيتكوين" كان تشهيريًا. وتطالب بينانس بتعويضات تعويضية وعقابية.

ذكرت المقالة، التي ظهرت على موقع فوربس على الإنترنت يوم ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، أن وثيقة "تاي تشي" تحتوي على تفاصيل عن مخطط مصمم "لخداع المنظمين عمدًا" في الولايات المتحدة. ووفقًا لفوربس، وصفت الوثيقة خطة لتحويل الإيرادات من كيان أمريكي إلى باينانس أثناء عزل الشركة عن هيئات الإنفاذ الأمريكية.

وفي الشكوى المقدمة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى محكمة مقاطعة نيو جيرسي بالولايات المتحدة، تعلن باينانس أن "القصة تحتوي على العديد من البيانات الزائفة والمضللة والتشهيرية حول باينانس." تستمر الشكوى في التأكيد على أن الشركة لم تنشئ وثيقة تاي تشي، ولم تنفذ أبدًا المخطط الموصوف فيها. كما تدعي باينانس أن هاري تشو، الذي ورد أنه مؤلف الوثيقة، لم يعمل أبدًا في الشركة.

تشير شكوى باينانس إلى أن الشركة أرسلت إلى المدعى عليهم خطابًا تطالب فيه بالإزالة والتراجع والاعتذار. لكن المقالة لا تزال في مكانها، وتشير ملاحظة المحرر داخل النص إلى أن "كبير مسؤولي الامتثال "ليم" أرسل سابقًا بريدًا إلكترونيًا إلى فوربس يؤكد أن زو كان موظفًا في باينانس". في شكواها، أدرجت باينانس هذا الادعاء في قائمة "البيانات الخاطئة والمضللة والتشهيرية".

يعتبر الحاجز الموضوع أمام دعاوى التشهير الناجحة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كبيرًا. إذ يجب على المدعين عمومًا إثبات أن المدعى عليه تصرف "بإهمال طائش للحقيقة" أو بخبث حقيقي (مع معرفة أن البيانات التي تم الإدلاء بها كاذبة). عنصر آخر في دعوى التشهير الناجحة غالبًا ما يكون "الضرر المادي"، وتزعم باينانس في الشكوى أنها تعرضت لأضرار مادية "يُعتقد أنها بملايين الدولارات" نتيجة لنشر المقالة، والتي تأمل في إثباتها في المحاكمة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ زاو ، قد هدد سابقًا بمقاضاة ذا بلوك، وهو موقع إخباري للعملات المشفرة.