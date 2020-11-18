بيتكوين سويس تتوقع تقديم خدمة تكديس إيثريوم قبل الكريسماس

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - تتوقع شركة خدمات العملات المشفرة بيتكوين سويس تقديم خدمات تكديس إيثريوم (ETH) قبل الكريسماس، مما يعزز توقعات الشركة بالإطلاق الوشيك لإيثريوم ٢.٠.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء عبر ترست نودز، قالت بيتكوين سويس:

"عقد الإيداع لإيثريوم ٢ أصبح نشطًا الآن. وهذا يعني أن الإصدار الجديد من ثاني أكبر بروتوكول من حيث القيمة السوقية سيصبح على الأرجح حقيقة قبل الكريسماس".

تعتزم الشركة تقديم خدمة التكديس من اليوم الأول الذي يتم فيه بث إيثريوم ٢.٠:

"هذا هو أحد أهم المعالم في العملات المشفرة هذا العام وسنكون جاهزين لعملائنا من اليوم الأول."

تم تأسيس بيتكوين سويس في عام ٢٠١٣، مما يجعلها واحدة من أوائل مزودي الخدمات المالية التي تركز على العملات المشفرة.

عقد إيداع إيثريوم ٢.٠ مفتوح، مما يعني أن أي شخص يريد أن يصبح مدققًا يمكنه إيداع الحد الأدنى من حصته البالغة ٣٢ إيثريوم. اعتبارًا من يوم الأربعاء، كان عقد الإيداع يحتوي على أكثر من ١٠١٧٠٠ عملية إيداع من إيثريوم بقيمة ٤٨,٢ مليون دولار تقريبًا.

رصيد عقود إيداع إيثريوم بواسطة إيثرسكان

المرحلة الأولى من إيثريوم. من المتوقع إطلاق الإصدار ٢.٠ في ١ ديسمبر، وفقًا لمنشور مدونة من مؤسسة إيثريوم في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وقد قام المطورون بتعيين حد أدنى إجمالي للتكديس يبلغ ٥٢٤٢٨٨ إيثريوم كمحفز للشبكة الرئيسية. ويجب تحقيق الهدف قبل سبعة أيام على الأقل، وذلك بحلول ٢٤ نوفمبر.

بالمعدل الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يتم وضع ما يكفي من إيثريوم لضمان إطلاق ناجح بحلول الأول من ديسمبر. ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك بسرعة مع اقتراب الموعد النهائي. فحسبما قال مهندس كونسنسيس "بين إدجيغنكتون" مؤخرًا لكوينتيليغراف:

"هناك فائدة قليلة من المخاطرة مبكرًا، لذلك أعتقد أن الناس يأخذون وقتهم فقط."

بصفتها خدمة حفظ للعملات المشفرة، تتيح بيتكوين سويس للمستثمرين المشاركة في تكديس إيثريوم دون الحاجة إلى تلبية الحد الأدنى البالغ ٣٢ إيثريوم. حيث كان سفانتي جورجنسن، مهندس بلوكتشين في الشركة، قد صرح لترست نودز في وقت سابق من هذا العام أن بيتكوين سويس لا تقدم حدًا أدنى لحجم التكديس.