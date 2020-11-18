زي كاش تحتفل بالتنصيف الأول مع تنفيذ ترقية "كانوبي"

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - احتفلت العملة المشفرة التي تركز على الخصوصية زي كاش (ZEC) بأول حدث للتنصيف في ١٨ نوفمبر.

وقد تميزت هذه المناسبة بتنفيذ ترقية كانوبي، والتي تنشئ صندوق تطوير للمنصة وتزيل "مكافأة المؤسسين" المثيرة للجدل.

حدث التنصيف والترقية في الكتلة رقم ١٠٤٦٤٠٠، بعد أربع سنوات بقليل من تعدين زي كاش لأول مرة في أواخر أكتوبر ٢٠١٦.

كانوبي هي الترقية الرئيسية الخامسة لزي كاش، وتتألف بشكل أساسي من التغيير في توزيع مكافآت التعدين. قبل ذلك، كان من المحتمل أن ينتهي تمويل تطوير المنصة عند نقطة التنصيف الأول. كانت التحسينات الفنية طفيفة نسبيًا، مع ثلاثة مقترحات للتحسين تعدل بعض معايير الأمان والأداء.

التغييرات، التي تم اقتراحها والمصادقة عليها من قبل مجتمع زي كاش، تنشئ صندوق تطوير مستمر للأعوام الأربعة القادمة.

في حين أن ٨٠٪ من مكافآت التعدين ستظل تذهب إلى القائمين بالتعدين، سيتم الآن حجز ٨٪ لصندوق المنح الكبرى. وسيتم حجز هذا حصريًا لمطوري الجهات الخارجية المستقلين.

سيتم تقسيم الـ ١٢٪ المتبقية بين شركة إلكتريك كوين التي ستحصل على ٧٪ ومؤسسة زي كاش التي ستجمع الـ ٥٪ المتبقية.

يؤثر التغيير بشكل أساسي على مؤسسي وموظفي شركة إلكتريك كوين، بينما تم رفع الحصة المحجوزة للشركة نفسها بشكل طفيف. بالإضافة إلى ذلك، رأى المجتمع أن إدخال فرق خارجية إلى بيئة تطوير زي كاش أمر ضروري لضمان تكامل البروتوكول ونموه بطريقة لا مركزية.

في السابق، تم تقسيم ٢٠٪ من مكافآت الشبكة التي لم تذهب للقائمين بالتعدين بين شركة إلكتريك كوين ومؤسسة زي كاش والمؤسسين والمستثمرين الذين ساعدوا في إنشاء زي كاش. كانت أقوى نقطة خلاف في المجتمع هي الحصة الأخيرة، حيث حصل المؤسسون الأوليون على حصة الأسد بنسبة بلغت ١٤,٢٪ من مكافأة التعدين بأكملها.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، أصدرت شركة إلكتريك كوين مؤخرًا التعليمات البرمجية للمصدر "هالو ٢" المحدث والأكثر كفاءة في المجال العام.