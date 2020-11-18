وزارة التعليم الفيتنامية تخطط لتسجيل الشهادات على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:52 مساءً - تخطط وزارة التعليم والتدريب (MOET) الفيتنامية، لتنفيذ تقنية بلوكتشين لإصدار الشهادات في عام ٢٠٢١.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ١٨ نوفمبر، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة شراكة مع شركة توموتشين الناشئة في سنغافورة لوضع شهادات الطلاب الوطنية على منصة بلوكتشين الخاصة بتوموتشين.

وكجزء من مشروع "أرشيف المؤهلات الوطنية"، تخطط الوزارة لإصدار جميع أنواع الشهادات الممنوحة من وحداتها التدريبية والمدرسة الثانوية والتعليم العالي على بلوكتشين. يُقال إن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الدراسي المنتهي في عام ٢٠٢١.

ووفقًا للإعلان، تم تصميم نظام الشهادات الجديد المستند إلى بلوكتشين في فيتنام لتمكين التحقق الشفاف وغير القابل للتغيير من مؤهلات الطلاب. ومن المتوقع أن يحل النظام الجديد محل عمليات التحقق طويلة الأمد من قبل وكالات التوظيف ووحدات الموارد البشرية. حيث قال نجوين فان فوك، نائب وزير التعليم والتدريب الفيتنامية:

"إن إدارة الدبلومات والشهادات هي مشكلة تحتاج إلى حل من خلال التكنولوجيا، وهو أمر مهم للمجتمع بأسره وأيضًا فعال من حيث التكلفة لنظام إدارة الدبلومات بشكل خاص، والتعليم بشكل عام."

كما صرح كاين شاتورفيدي، كبير مسؤولي تطوير الأعمال في توموتشين، لكوينتيليغراف أن المبادرة هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة الناشئة خدماتها لوكالة حكومية. وأشار شاتورفيدي إلى أن "هذه هي أيضًا المرة الأولى التي تعمل فيها الحكومة الفيتنامية مع أي شركة تجارية من نوع بلوكتشين".

كان العديد من وزارات التعليم والمدارس العالمية قد أعلنت عن خطط لإصدار دبلومات على بلوكتشين. ففي مارس ٢٠٢٠، اقترحت وزارة التعليم البرازيلية إصدار شهادات قائمة على بلوكتشين من قبل جامعات غير حكومية لمنع الاحتيال. وفي نفس الشهر، أعلنت اثنتان من المدارس الثانوية الإيطالية عن خطط لإصدار شهادات على إيثريوم بلوكتشين.