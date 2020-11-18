شركات العملات المشفرة التايلاندية تحل على دفعة من السيولة بعد اللوائح الجديدة

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:52 مساءً - قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند بمراجعة قواعد صافي رأس المال فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٨ نوفمبر من قبل "بانكوك بوست"، تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية الآن للشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية بتضمين قيمة تلك الأصول عند حساب صافي أموال رأس المال.

تأتي القواعد الجديدة في أعقاب زيادة كبيرة في حجم عمليات التداول التايلاندية. حيث ذكرت صحيفة بانكوك بوست أنه بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، شهدت بورصة تايلاند للأوراق المالية قيمة تداول ليوم واحد بلغت ٥,٥ مليارات دولار بينما ارتفعت العقود الآجلة في بورصات تايلاند للعقود الآجلة إلى مليون دولار يوميًا.

وتهدف القواعد الجديدة إلى دعم أحجام التداول المتزايدة من خلال السماح لوسطاء الأوراق المالية والمشتقات بزيادة إدارة السيولة لديهم.

وفقًا لصحيفة ذا بانكوك بوست، فإن اللوائح الجديدة تتضمن خصمًا بناءً على جودة الأصول. إذ يشير التقرير إلى أن "الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن حسابه للأصول الرقمية إلى [صافي رأس المال] للشركة هو ٥٠٪ من قيمة الأصول".

كما تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من شركات الأوراق المالية التي تقوم بتشغيل خدمات الأصول الرقمية الاحتفاظ بأكثر من ١٪ من الأصول الرقمية للعملاء في المحافظ الباردة، وأكثر من ٥٪ من الأصول في أنظمة التخزين عبر الإنترنت مثل المحافظ الساخنة.

تقوم الحكومة التايلاندية بتعديل اللوائح المحلية من أجل دعم صناعة العملات المشفرة المحلية المتنامية. ففي أغسطس ٢٠٢٠، منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية أربعة تراخيص مؤقتة لبورصة كوريا الجنوبية أب بيت لتمكين الشركة من تقديم خدمات العملات المشفرة للعملاء في تايلاند. وفي العام الماضي، وافقت الهيئة على إس إي ديجيتال التابعة لشركة سيميكو سيكيوريتيز كأول مشغل بوابة يعرض عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في تايلاند.