مروّج بيتكونكت يواجه أحكامًا تصل إلى ٤٧ عامًا في السجن

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 05:53 صباحاً - اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، الممثل الوطني الأسترالي السابق لبيتكونكت بتورطه في مخطط احتيالي للعملات الرقمية بمليارات الدولارات.

ووفقًا لبيان صدر يوم ١٧ نوفمبر من الهيئة، قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية - بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي - بتكليف جون لويس أنتوني بيغاتون لدوره في العمل في بيتكونكت من أغسطس ٢٠١٧ حتى يناير ٢٠١٨.

وهو يواجه الآن أربع محاكم بتهمة إصدار بيانات مضللة أو كاذبة كان لها تأثير على المشاركة في السوق، وتهمة واحدة تتعلق بتشغيل مخطط استثمار مُدار غير مسجل، وتهمة واحدة تتعلق بتقديم خدمات مالية غير مرخصة.

وكل تهمة تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة يمكن أن تصل عقوبتها إلى ١٠ سنوات كحد أقصى مع وصول عقوبة التهمتين الأخريين إلى ٥ و٢ سنوات على التوالي. هذا يعني أن مروج بيتكونكت، البالغ من العمر ٥٢ عامًا، من المحتمل أن يواجه عقوبة مدى الحياة.

في سبتمبر، منعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بيغاتون من تقديم الخدمات المالية لمدة سبع سنوات، قائلة إنه "لم يكن مدربًا بشكل كافٍ، أو ليس مؤهلًا، لتقديم خدمة مالية أو خدمات مالية".

كانت بيتكونكت أحد أكبر وأشهر المخططات الاحتيالية في مجال العملات المشفرة. حيث خدع المشروع الآلاف من الناس في الاستثمار من خلال تقديم عوائد عالية غير واقعية على الإقراض باستخدام توكنه الأصلي. وقد جمعت منصة الإقراض ما يقرب من ٢,٥ مليار دولار قبل إغلاقها في يناير ٢٠١٨ استجابة لأمر الإيقاف والكف من مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس.

بدأ التحقيق في تورط بيغاتون في المخطط أيضًا في عام ٢٠١٨، عندما جمدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أصوله وفرضت قيودًا على السفر على المواطن الأسترالي. ويُزعم أن بيغاتون قد حصل على ما يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار من خلال دوره في عملية احتيال بيتكونكت.

ستعود قضية بيغاتون إلى المحكمة في ٢ فبراير. وحسبما ورد أن السلطات تفتح تحقيقًا غير ذي صلة في اختفاء زوجته، التي اختفت في مارس ٢٠١٨.