راي داليو يعترف بأنه ربما قد "فوّت شيئًا ما'' بخصوص بيتكوين مع ارتفاعها متجاوزةً ١٧ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 02:53 صباحاً - في موضوع على تويتر نُشر يوم ١٧ نوفمبر، صرح داليو أنه يعتقد أن بيتكوين (BTC) لم تكن وسيلة فعالة للتبادل ولا مخزنًا للقيمة بسبب تقلبها. وأكد أيضًا أن الحكومات يمكن أن تحظر الأصول المشفرة إذا أصبحت تشكل تهديدًا للعملات الورقية. ومع ذلك، فقد اعترف أيضًا بأنه "ربما قد فوّت شيئًا ما" ودعا الآخرين للمشاركة بطرح تفسيراتهم.

حيث قال داليو: "لا أستطيع أن أتخيل قيام البنوك المركزية أو المستثمرين المؤسسيين الكبار أو الشركات أو المؤسسات متعددة الجنسيات باستخدام [بيتكوين]". "إذا كنت مخطئًا بشأن هذه الأشياء، فأنا أرغب في أن يتم تصحيحها."

جاءت تصريحات داليو بعد ارتفاع أسعار بيتكوين، حيث ارتفع أصل العملة المشفرة إلى ما يزيد عن ١٧٥٠٠ دولار في أقل من ٢٤ ساعة. وقد أدت الأخبار المتفائلة إلى مشاركة العديد من المساهمين في الفضاء بآرائهم مع الملياردير.

حيث قال ماتي غرينسبان: "دعونا نفسر الأمر على هذا النحو ... بيتكوين هو المال، وكل شيء آخر هو نوع من الائتمان".

كما عرضت ميلتم ديميرورز، كبيرة مسؤولي الاستراتيجيات في كوين شيرز، إجابة أكثر تعمقًا حول كيفية اعتقادها أنه يمكن استخدام بيتكوين بشكل فعال في المدفوعات، لكنها أضافت أنها كانت "تقنية توفير في جوهرها". وتبع الرئيس التنفيذي لشركة بلوكفاي، زاك برينس، بموضوع خاص به، تناول كل نقطة من نقاط داليو بدوره. واستشهد بالمستثمرين المؤسسيين الذين تبنوا بيتكوين مؤخرًا، بما في ذلك فيديليتي ديجيتال أسيتس وسكوير وبول تيودور جونز وبيل ميلر وستانلي دركنميلر، على سبيل المثال لا الحصر.

كان داليو قد صرح يوم الخميس الماضي أنه يعتقد أنه من المرجح أن تكثف الحكومات جهودها لتقييد العملات المشفرة إذا رأوا نموًا ماديًا. وقد جاءت تصريحاته عندما كان سعر بيتكوين أقل بنحو ٢٠٠٠ دولار مما هو عليه اليوم - عند ١٥٧٠٠ دولار مقارنة بـ ١٧٧٣٢ دولارًا.