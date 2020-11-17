اختيار الفائز بجائزة "ناكاموتو ترمينال" في المسابقة الأولى للعلوم من لجنة تداول السلع الآجلة

تام شمس - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - تم اختيار منصة بيانات بلوكتشين الفائزة بالمسابقة العلمية الأولى للجنة تداول السلع الآجلة، مما يقدم علامة مقنعة أخرى على أن تقنية السجلات الموزعة قد انتشرت في الاتجاه السائد.

فازت ناكاموتو ترمينال، وهي منصة لتحليل الأصول الرقمية أنشأتها شركة إنكا ديجيتال للاستخبارات مفتوحة المصدر، بمسابقة "Project Streetlamp" التي تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة. كما حصلت ناكاموتو ترمينال على لقب "مبتكر العام" من قبل لجنة تداول السلع الآجلة عن تقديمها الناجح.

تحدت مسابقة Project Streetlamp المبتكرين للتوصل إلى حل ذكاء اصطناعي يمكن أن يساعد لجنة تداول السلع الآجلة في "أتمتة عملية تحديد وإضافة الكيانات الأجنبية غير المسجلة" إلى قائمة قصور التسجيل الخاصة بها. تم إنشاء قائمة RED في عام ٢٠١٥ لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول الاستثمار في هذه الكيانات.

ومنذ عام ٢٠١٥، تم وضع مئات الشركات على قائمة RED.

حيث قالت ميليسا نترام، مديرة LabCFTC وكبيرة مسؤولي الابتكار، في بيان رسمي:

"يسر لجنة تداول السلع الآجلة الاعتراف بمنصة NTerminal كأول مبتكر لدينا لهذا العام. [...] إن تطويرهم لأداة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على أتمتة عملية تحديد هوية الكيانات الأجنبية غير المسجلة لا يساعد اللجنة فحسب، بل سيساعد المستثمرين في النهاية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة".

يعمل مقترح منصة ناكاموتو ترمينال الفائز على أتمتة عمليات البحث العميقة في البيانات الوصفية وتجميعها لتحديد إذا ما كان يجب وضع الشركة في قائمة RED.

يستخدم منظمو لجنة تداول السلع الآجلة بالفعل تقنية ناكاموتو ترمينال لمراقبة السوق ودعم التقاضي. وقد تأسست إنكا ديجيتال، الشركة التي تقف وراء المنصة، على يد محللين سابقين في الإنتربول، ابتكروا معالجات لغة طبيعية لتتبع الأفراد والشركات، ومراقبة وسائل الإعلام ومسح المراسيم التنظيمية العالمية.

تمت تسمية ناكاموتو ترمينال على اسم ساتوشي ناكاموتو، مبتكر بيتكوين (BTC) تحت اسم مستعار. حيث قام الشخص أو الكيان الذي يقف وراء الاسم المستعار بتطوير بيتكوين، وقام بتأليف المستند التقني لبيتكوين وطور أول قاعدة بيانات بلوكتشين قبل أن يختفي من الساحة.