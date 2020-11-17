تنسنت تنضم إلى شير رينغ لإطلاق منصة تعريف رقمي قائم على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - تتعاون شركة تنسنت الصينية القابضة مع شركة شير رينغ في بلوكتشين لإطلاق نظام تعريف رقمي جديد لتبسيط السفر الدولي وسط جائحة كوفيد-١٩.

وحسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست يوم الثلاثاء، ستجمع شير رينغ تقنية السجلات الموزعة الخاصة بها مع الخدمات السحابية من تنسنت لإنشاء منصة إدارة هوية رقمية قائمة على بلوكتشين.

وعلى وجه التحديد، ستستخدم شير رينغ تقنية التعرف البصري على الأحرف وتقنية التعرف على الوجه من تنسنت كلاود للمساعدة في تحسين "تطبيق الهوية ذات السيادة الذاتية". يمكن استخدام التطبيق بشكله الحالي لحجز الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.

وفي بيانٍ مشترك، قالت تنسنت و شير رينغ إن الهدف من هذه الشراكة هو مساعدة دول جنوب شرق آسيا على "إعادة فتح حدودها للسياحة والتعافي من الضربة الاقتصادية" لجائحة كوفيد-١٩.

حيث تعرضت صناعة السفر والسياحة للدمار بسبب عمليات الإغلاق العالمية، مع توقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية انخفاضًا بنسبة ٦٠٪ إلى ٧٠٪ في الحركة الجوية العالمية هذا العام.

كما أشارت الشركتان إلى أن المنصة تلقت بالفعل اهتمامًا من مختلف الوكالات الحكومية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم ١٠ دول أعضاء.

لطالما وُصفت تقنية بلوكتشين بأنها محرك قيمة محتمل لأنظمة التعرف الرقمي. حيث يُقال إن بلوكتشين توفر إدارة وتخزينًا أكثر أمانًا للهويات الرقمية، مما قد يتيح السفر السلس وإجراء التحريات وجمع السجلات الصحية وبروتوكولات اعرف عميلك المبسطة.

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها تنسنت في تطوير منتجات بلوكتشين. فحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، قامت المجموعة التكنولوجية العملاقة سابقًا ببناء منصة تتبع النبيذ لأقدم منتج نبيذ في الصين. كم تدعم تنسنت أيضًا تحالف بلوكتشين يسمى FISCO BCOS من خلال كيان وي بنك الخاص بها.