بيتكوين تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل العديد من العملات العالمية

تام شمس - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - بيتكوين (BTC) على بعد بضعة آلاف من الدولارات من الوصول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي. ومع ذلك، في حين أن الكثير من مجال العملات المشفرة يراقب حركة أسعار بيتكوين من حيث الدولار الأمريكي، فقد حققت بيتكوين بالفعل أسعارًا عالية على الإطلاق مقارنة بالعديد من العملات العالمية الأخرى.

ففي تغريدة بتاريخ ٢٢ أكتوبر، ذكر أليستير ميلن سبع دول وصلت فيها عملة بيتكوين بالفعل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مقارنة بالعملات الورقية الأصلية لتلك البلدان. وقال في نفس التغريدة إن كولومبيا وروسيا ستنضمان إلى القائمة قريبًا.

كانت عملة بيتكوين قد تجاوزت مؤخرًا أعلى مستوى لها على الإطلاق مقابل الروبل الروسي في وقتٍ سابق من هذا الشهر. كما حطم الأصل أيضًا أعلى مستوى له مقابل البيزو الكولومبي قبل بضعة أسابيع، مكملًا القائمة - باستثناء تعليقه الختامي، الذي يتوقع أن تتبع "جميع العملات الورقية الأخرى".

من حيث الدولار الأمريكي، ارتفعت عملة بيتكوين في الأسابيع الأخيرة، تاركة مجالًا ضئيلًا بين سعرها في وقت كتابة المقالة البالغ ١٧٢٦٧ دولارًا ومستوى ٢٠ ألف دولار الشهير.

وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٦٢١٠٢٢٣٦ بيزو كولومبي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد كان أعلى مستوى سابق لها منذ عام ٢٠١٧ عند ٥٨٢٢٦٣٧٦. كسر البيزو هذا المستوى لأول مرة في ٦ نوفمبر، ووصل إلى ٥٩٥٤٣٩٨٨ قبل أن يرتد.

كذلك كسرت الأصول الرائدة للعملة الرقمية أيضًا أعلى مستوى سعر لها سابقًا مقارنة بالريال البرازيلي والليرة التركي والبيزو الأرجنتيني والجنيه السوداني والكونزا الأنغولي والكواتشا الزامبية والروبل الروسي، وذلك حسبما تم التحقق منه عبر المعلومات المستقاة من موقع البيانات Xe.