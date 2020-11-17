غرايسكيل تمتلك الآن نصف مليون بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:56 صباحاً - تمتلك شركة إدارة صناديق العملات المشفرة "غرايسكيل إنفستمنتس" الآن أكثر من ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين في صندوق بيتكوين ترست الخاص بها.

فوفقًا لمنشور بتاريخ ١٦ نوفمبر، تمتلك غرايسكيل الآن ما قيمته ٨,٣٥ مليارات دولار من بيتكوين - ما يعادل ٢,٦٩٪ من العرض والقيمة السوقية المعلقة لعملة بيتكوين (BTC).

ولكن مع تقدير تشيناليسيس بفقدان حوالي ٣,٧ ملايين بيتكوين، ربما تمتلك غرايسكيل الآن ٣,٣٧٪ من المعروض المتداول المتبقي من بيتكوين.

ومن خلال مناشدة المستثمرين المؤسسيين المستعدين لدفع مبلغ زائد لشراء والاحتفاظ بالعملات المشفرة من خلال أمان صندوق منظم، تمثل الأسهم في غرايسكيل بيتكوين ترست حاليًا ما قيمته ١٥,٦٢ دولارًا من بيتكوين لكلٍ منها، ومع ذلك يتم تغييرها مقابل ١٨,٨٦ دولارًا. وهذا يعادل ما يقرب من زيادة بقيمة ١٩٪. تتقاضى غرايسكيل أيضًا رسومًا سنوية قدرها ٢٪.

قام صندوق بيتكوين ترست من غرايسكيل بتجميع بيتكوين بشكل كبير خلال عام ٢٠٢٠، مع زيادة مقدار بيتكوين الذي يحتفظ به الصندوق بنسبة ٥٠٪ تقريبًا في الأشهر الستة الماضية. ويمثل هذا ارتفاعًا حادًا في عام ٢٠٢٠ بالنسبة للصندوق الذي تم إطلاقه قبل سبع سنوات، كما يوحي بتزايد الاهتمام المؤسسي.

في الأسبوع الماضي، أعلن الصندوق عن أكبر تدفق أسبوعي له على الإطلاق، حيث حصل على ١٥٩٠٧ بيتكوين بقيمة ٢١٥ مليون دولار.

عزز صندوق إيثريوم ترست من غرايسكيل أيضًا مشترياته خلال عام ٢٠٢٠، ويمتلك الآن ما يقرب من ١,١٧٥ مليار دولار من إيثريوم، أو ٢,٢٤٪ من إجمالي رأس مال إيثريوم.

تدير صناديق العملات المشفرة الثمانية الأخرى التابعة لشركة غرايسكيل حاليًا ما يقرب من ٤٠٠ مليون دولار من الأصول، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للأصول الرقمية التي تديرها الشركة إلى ٩,٩ ملايين دولار.