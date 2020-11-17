شركةٌ أمنية توضح اختراق تشيز بنك الذي أدى إلى خسارة بملايين الدولارات

تام شمس - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:54 صباحاً - تعرضت منصة التمويل اللامركزية القائمة على إيثريوم، والمعروفة باسم تشيز بنك مؤخرًا لخسارة قدرها ٣,٣ ملايين دولار - نتاج اختراق في أوائل نوفمبر. وقد استخدم اللصوص ضعفًا تم اكتشافه حديثًا إلى حدٍ ما في قطاع التمويل اللامركزي الذي يستخدم القروض السريعة. قام لصوص تشيز بنك بالسرقة عن طريق العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي (USDC) وتيثر (USDT) وداي (DAI). كما عانت عدد من المنصات الأخرى من نفس المصير في الأيام الأخيرة.

قالت شركة أمان بلوكتشين "بيك شيلد" في منشور مدونة يوم الاثنين إنه "في سلسلة الهجمات، رأينا جهات فاعلة ضارة تستخدم قروضًا سريعة للاقتراض الفوري والمبادلة والإيداع وإعادة اقتراض أعداد كبيرة من التوكنات حتى يتمكنوا من التلاعب بشكل مصطنع بسعر توككن معين على إحدى البورصات (على سبيل المثال، يونيسواب وكيرف)، وذلك بعد أن استشهدت بفاليو ديفاي وأكروبوليس باعتبارهما اثنين من عمليات اختراق التمويل اللامركزي الأخيرة المماثلة.

"هذا التسلسل هو السبب الذي يسمح للمهاجم باستغلال التسعير الشاذ لهذه البورصة."

عانت فاليو ديفاي من اختراق مماثل لتشيز بنك قبل أيام قليلة. حيث سرقت شخصية خبيثة ٦ ملايين دولار من البروتوكول القائم على بلوكتشين، كما سرقت عملات USDC وUSDT وDAI بالتزامن.

يبدو أن القروض السريعة، وهي إحدى وظائف نظام التمويل اللامركزي البيئي، توفر فجوة من نوع ما يمكن من خلالها سرقة الأموال. قامت أطراف خبيثة أيضًا باختراق أكروبوليس مؤخرًا، والتي تمثل حادثة أخرى مماثلة.

وبالإشارة إلى اختراق تشيز بنك في أوائل نوفمبر، ذكرت مقالة بيك شيلد بالتفصيل: "إن هذا الاختراق الخاص يستنزف ٣,٣ ملايين دولار من USDC وUSDT وDAI من تشيز بنك من خلال استغلال خطأ في طريقته لقياس سعر الأصول من أوراكل قائم على AMM." سرق الأطراف الشائنة الأموال في ٦ نوفمبر.

انفجرت مكانة التمويل اللامركزي في مجال التمويل اللامركزي عام ٢٠٢٠، لتمثل أحدث فقاعة داخل القطاع. يونيسواب هي بورصة تمويل لامركزي مشهورة. وقد هدأ القطاع لفترة وسط ارتفاع سعر بيتكوين، على الرغم من أن ضجة التمويل اللامركزي يبدو أنها تنتعش مرة أخرى.