شركة آي بي إم تستهدف الأزياء المستدامة من خلال أحدث شراكة بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:52 صباحاً - يتعمق انخراط آي بي إم في نظام بلوكتشين البيئي من خلال شراكة جديدة لتتبع سلاسل التوريد في صناعات المنسوجات والأزياء.

حيث أعلنت شركة أرمونك العملاقة للتكنولوجيا ومقرها نيويورك يوم الاثنين أنها تتعاون مع شركة تصنيع المنسوجات الألمانية كايا آند كاتو لتطوير شبكة بلوكتشين تتعقب أصل الأقمشة المستخدمة في صناعة الأزياء. وسيسمح التطبيق الجديد لموردي كايا آند كاتو وعملائها بتحديد مكان معالجة أقمشتهم، بالإضافة إلى فهم كل خطوة من خطوات عمليات الإنتاج والتوزيع. حيث صرحت آي بي إم:

"تم تصميم الشبكة لخلق شفافية حول أصل الملابس، من الألياف المستخدمة إلى اكتمال المنتج النهائي، وتزويد المستهلكين بمعرفة أن ملابسهم يتم إنتاجها بشكل مستدام."

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة مدعومة من قبل الوزارة الاتحادية للتنمية الاقتصادية في ألمانيا.

حددت شركة آي بي إم الملابس المستدامة كمشروع نمو واعد، لا سيما بين الفئات الشابة في أوروبا.

حيث وجدت دراسة أجرتها شركة مورنينغ كونسلت بتكليف من شركة آي بي إم للمستهلكين الأوروبيين أن ٧٥٪ من المستطلعين يقولون إنهم قلقون بشأن الهدر في صناعة الأزياء. بينما يشير ٦٤ بالمائة إلى الرغبة في شراء الملابس إذا تمكنت التقنيات الجديدة من التحقق من مطالبات الاستدامة.

لطالما تم وصف لوجستيات سلسلة التوريد بأنها واحدة من أفضل حالات الاستخدام لتكنولوجيا بلوكتشين. إذ تعد إمكانية التتبع المحسّنة، لا سيما في توفير الغذاء والدواء، أحد أكبر محركات القيمة لتكامل بلوكتشين.

وتشير التقديرات إلى أن ٢٠٪ من بائعي البقالة العالميين سيستخدمون تقنية بلوكتشين لسلامة الأغذية وإمكانية التتبع بحلول عام ٢٠٢٥.

على الرغم من أن فيتشين هو أكثر مشاريع بلوكتشين شهرة والتي تعالج إدارة سلسلة التوريد، فإن البروتوكولات الأخرى مثل والتون تشين ووابي وأمبروسوس تتطلع أيضًا إلى التأثير على هذا المجال. من حيث رسملة السوق وحركة السعر، تعد العملات المشفرة لسلسلة التوريد صغيرة نسبيًا مقارنة بقطاعات الصناعة الأخرى مثل التمويل اللامركزي والعقود الذكية وقواعد أوراكل.

وبالنسبة لآي بي إم، فقد برزت شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات كواحدة من أكبر شركات بلوكتشين في العالم. حيث يدرج بحث من "آي دي سي" شركة آي بي إم باعتبارها الشركة الرائدة في السوق العالمية في خدمات بلوكتشين، تليها أكسنتشر وإنفوسيس.