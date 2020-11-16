تأجيل بيع سندات بلوكتشين بقيمة ٣ مليارات دولار حتى إشعار آخر

تام شمس - الاثنين 16 نوفمبر 2020 06:54 مساءً - تم تأجيل إدراج سندات إصدار الديون المستندة إلى بلوكتشين لبنك التعمير الصيني "بناءً على طلب المصدر" حتى إشعار آخر، وفقًا لبيان صدر يوم ١٣ نوفمبر من بورصة فنسانغ حيث كان من المقرر تداولها.
ويُظهر مسح مستكشف الكتل لعنوان العقد الذكي المرتبط بالبيع عدم وجود معاملات، مما يشير إلى أن بيع السندات وإصدارها قد تأخر أيضًا.
حسبما أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، فإن بنك التعمير الصينى هو ثاني أكبر بنك في العالم من حيث الأصول المملوكة.
وهو يعتزم جمع ما يصل إلى ٣ مليارات دولار في المجموع من خلال إصدار السندات، مع شريحة أولية قدرها ٥٨ مليون دولار من المقرر إطلاقها للتداول المباشر في ١٣ نوفمبر.
تم تعيين السندات ليتم إصدارها كأصول رقمية على بلوكتشين إيثريوم من خلال فرع خارجي من البنك في جزيرة لابوان الصغيرة بماليزيا، والتي تتمتع بشهرتها كملاذ ضريبي.
كان من المقرر بيع التوكنات الرقمية بقيمة اسمية تبلغ ١٠٠ دولار لكل منها، مما يمكن المؤسسات والمستثمرين من القطاع الخاص من المشاركة في البيع.
تخضع بورصة فنسانغ، حيث كان من المقرر تداول السندات، للتنظيم أيضًا في لابوان، وتدعم تداول العملات المشفرة، مما يعني أنه كان بإمكان المستثمرين استبدال بيتكوين (BTC) بالدولار من أجل المشاركة في البيع.
ومن غير المعروف في هذه المرحلة متى أو إذا ما كان سيتم إعادة تحديد موعد للبيع.
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