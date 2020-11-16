أصبح بإمكان المسافرين الآن الحصول على جوازات سفر أمريكية في أقل من ٤ أسابيع باستخدام بيتكوين

تام شمس - الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:52 صباحاً - أعلنت شركة لمعالجة التأشيرات وجوازات السفر مقرها كاليفورنيا أنها ستقبل بيتكوين كشكل من أشكال الدفع حيث بدأت عمليات وزارة الخارجية الأمريكية في العودة إلى طبيعتها.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٦ نوفمبر من شركة بنينسولا فيزا لتسريع جوازات السفر والتأشيرات ومقرها في سان خوسيه، صرحت الشركة أنها ستمنح العملاء خيار الدفع مقابل خدمات جواز السفر المحددة باستخدام بيتكوين (BTC). وبدعم من شركة كوين بيز كومرس، التي توفر تسهيلات الدفع لمتاجر التجزئة، ستقدم بنينسولا فيزا خدمة تجديد جواز السفر وتغيير الاسم بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بجوازات السفر الثانية. يُسمح للمواطنين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن ١٦ عامًا بحمل جواز سفر "أساسي" أو بطاقة صالحة لمدة ١٠ سنوات بالإضافة إلى بطاقة ثانية صالحة لمدة ٤ سنوات.

وقد صرح إيفان جيمس، مدير العمليات في شركة بنينسولا فيزا، قائلًا إن "تقديم القدرة على الدفع للمسافرين عبر بيتكوين يبدو وكأنه الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب"، مشيرًا إلى أمله في أن يعود السفر إلى طبيعته بمجرد انتهاء التهديد من الوباء.

عندما تم إغلاق المكاتب الحكومية والشركات لأول مرة في مارس بعد إجراءات للحد من انتشار كوفيد-١٩، تأثرت أيضًا العديد من وكالات جوازات السفر التابعة لوزارة الخارجية والبالغ عددها ٢٦ في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو، مما تسبب في تأخير معالجة جوازات السفر للمتقدمين بطلب لأول مرة وكذلك أولئك الذين يجددون أو يغيرون وثائقهم للأحداث الشائعة مثل الزواج. ووفقًا لتقرير من لوس أنجلوس تايمز، كان هناك ما يقرب من مليون جواز سفر متراكم اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر.

ومع ذلك، فقد تم بالفعل فتح العديد من مكاتب وزارة الخارجية مع موظفين لتقديم طلبات الحصول على جواز سفر بشكل شخصي. حيث أعلنت الوكالة الحكومية يوم ٣ نوفمبر أنها خفضت وقت المعالجة إلى ١٠-١٢ أسبوعًا للطلبات العادية و٤-٦ أسابيع لجوازات السفر العاجلة - وكان يمكن للفرد الحصول على جواز سفر بشكل شخصي في غضون أسبوع في ظل ظروف معينة قبل فيروس كورونا.